Pol Carreras serà l’entrenador de Carla Mijares en la Copa del Món

Pol Carreras serà l’entrenador de Carla Mijares. L’andorrana, que la pròxima temporada disputarà el circuit de la Copa del Món d’eslàlom i que fins ara tenia d’entrenador a Josh Alayrach -l’andorrà s’ha incorporat a l’equip elit de Joan Verdú-, comptarà ara amb Pol Carreras, tècnic que fins ara estava de responsable del grup Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) U16 de la FAE.
Ja durant la temporada passada Carreras va acompanyar a Mijares i Alayrach en algunes cites de la Copa del Món. Així mateix, Mijares compartirà skiman amb la letona Dženifera Ģērmane, que disputa també la Copa del Món, esquiadora que suma fins ara set top10 a la World Cup en eslàlom (la temporada passada va ser 6a a Are, 7a a Kranjska Gora, i 10a a Semmering i Courchevel).
“Un repte i una motivació”
Pol Carreras ha explicat que aquest nou rol és “una motivació i un repte nou per a mi”: “Crec que és un projecte molt potent que em genera un repte personal i professional, perquè és un circuit nou, un circuit molt potent i la Carla, evidentment, és una esportista molt seriosa i professional, jove també, amb molt potencial, i això a mi em motiva molt”. Carreras ha destacat el camí fet fins ara per part de Josh Alayrach, entrenador de Mijares fins a aquesta temporada passada: “La feina feta aquests anys amb el Josh ha sigut molt bona i l’any passat ja van donar un pas endavant molt important quan a Semmering van fer la 18a posició i ara hem de consolidar aquesta situació i donar continuat a la feina que el Josh i la Carla han estat fent durant aquests anys”. Carreras, per últim, s’ha mostrat molt il·lusionat: “Per a mi és una responsabilitat molt motivant que agafo amb molta il·lusió i moltes ganes, perquè crec que hi ha molt potencial i molt camí per recórrer”.