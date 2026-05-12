El preu unitari de les importacions, al febrer, pateix un descens del -4,8%

El preu unitari de les importacions, en termes generals, i en el mes de febrer del 2026 en particular, ha registrat una variació negativa del -4,8% en relació amb l’any anterior. En comparació amb el mes precedent, el preu de les importacions ha augmentat un +4,9%. En el mateix període, el preu de les exportacions ha caigut un -33,9% en termes interanuals. Pel que fa a la variació mensual, el preu de les exportacions presenta un descens del -12,0% respecte al mes anterior.
En termes interanuals i segons els grups d’utilització, el preu dels béns de capital registra una variació positiva de +10,8%, i els béns intermedis presenten un creixement del +0,6%. Quant als béns de consum, el preu unitari presenta un decrement del -7,4%.
Segons la Classificació Unificada del Comerç Internacional (CUCI), en les importacions els grups presenten variacions percentuals majoritàriament negatives. Destaquen, amb decreixements més pronunciats, les partides “Matèries en brut no comestibles (excepte combustibles) (-40,5%) i “Olis, greixos i ceres, d’origen animal i vegetal” (-19,0%). Pel que fa a les variacions positives, el preu unitari de la partida “Articles manufacturats classificats principalment segons la primera matèria” presenta una augment del +6,1% i el preu de la partida “Productes químics i similars, ncaa” mostra un increment del +3,1%, respecte de l’any anterior.
Pel que fa a les zones geogràfiques, al febrer del 2026 s’observa un comportament divers en el preu unitari de les mercaderies importades. El preu unitari dels productes originaris d’Espanya registra un disminució del -0,6%, el preu unitari dels productes de la “Resta de la UE + Gran Bretanya” cau un -18,2% i el de “la Resta del món” disminueix un -6,3%. En canvi, el preu unitari dels productes de França incrementa un +0,1%.