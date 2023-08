Podi de Joan Vinyes al circuit d’Assen

El pilot andorrà, Joan Vinyes, al circuit d’Assen (FotoEsport)

Joan Vinyes va saldar el seu debut al TT Circuit Assen estant entre els més ràpids de la categoria PRO-AM de la Porsche Cup Benelux 2023. El pilot de Baporo Motorsport va aconseguir la tercera posició en cadascuna de les dues carreres disputades, un resultat que, mancant confirmació oficial, el situa en el podi (tercera plaça) de la provisional del certamen esmentat, quan falten dos meetings per a la seva finalització.

Els 4.555 metres del traçat del nord dels Països Baixos, a més de 160 km/hora de mitjana

“És un traçat molt “fanfarró” en el qual es va molt de pressa. Té punts concrets molt complicats de superar sense perdre alguna dècima. No hi ha dubte que és un circuit al qual has de donar moltes voltes per obtenir els millors reglatges en la mecànica i tenir la confiança suficient per a passar alguna de les corbes sense aixecar el peu de manera instintiva.” Vinyes, afegia: “El mes passat es va fer una prova del regional en aquestes instal·lacions i bona part dels nostres rivals van ser aquí competint. Així doncs, han arribat a la PCCB amb bona part del treball de posada a punt fet”. Eren les primeres impressions in-situ d’un Vinyes motivat per recuperar posicions en la provisional de la copa esmentada.





Per a començar, al traçat d’Assen, sensacions contraposades

La doble sessió d’entrenaments lliures va tenir un inici molt positiu en els 45’ matinals. Joan Vinyes es va situar en una meritòria tercera posició de la categoria PRO-AM (1’41”024), només superat pel líder del certamen (Sacha Norden) i el pilot local (Hans Weijs), en un traçat del qual només coneixia la versió virtual.

Unes hores més tard, en la segona sortida lliure a pista, l’objectiu era millorar el registre anterior i, si s’esqueia, reduir les diferències amb els rivals. No va ser possible, el crono va ser de 1’41”018, insuficient per a fer el pas al capdavant previst.

Aquestes eren les paraules en finalitzar el primer dia a Assen: “Vaig acabar molt satisfet de la primera tanda de lliures, per ser el primer contacte va quedar clar que els reglatges eren correctes i teníem opcions de lluitar amb els nostres rivals. Entre tanda i tanda vam fer unes modificacions que, aquesta vegada, no van donar el resultat esperat. Demà en els cronometrats sortirem amb els reglatges de la primera tanda, encara que hi ha previsions de pluja i tot pot canviar. En general, optimista, estem en un escenari fins avui desconegut i les diferències amb els millors no són tan grans”.





Mantenir la intensitat fins al final va tenir la seva recompensa

La previsió de pluja es va complir, però no va afectar els equips de la PCCB. Va començar a ploure després dels entrenaments cronometrats i quan es va iniciar la primera carrera del cap de setmana l’asfalt estava sec. Mentre es disputava aquesta carrera es veien alguns paraigües a les graderies, però eren per a protegir-se del sol que, en aquells moments, ja lluïa amb força.

A Vinyes, en bona part dels entrenaments cronometrats, el crono es va resistir a baixar de 1’40”. Va haver d’esperar a la recta final de la tanda (volta 13) per a marcar un temps de 1’39”308, que el situava entre els tres millors dels PRO-AM. Cal afegir que els dominadors de la categoria, Norden i Weijs, el van superar per menys d’1 segon.





Carrera 1. Com es preveia, màxima igualtat entre els 30 pilots a la pista

El pilot andorrà va iniciar la primera carrera amb l’objectiu d’estar entre els millors, però no a qualsevol preu. Així doncs, després d’una bona sortida es va situar en la tercera posició de la categoria, però amb un rival directe (Aaron Mason) enganxat darrere.

A la meitat de la carrera (vuit voltes) van anar arribant pilots PRO que havien tingut algun problema i el grup va passar a ser de 6 o 7 cotxes lluitant pel mateix objectiu (millorar posicions). Després de superar, per molt poc, alguna situació compromesa, Vinyes va decidir mantenir-se al marge de la picabaralla que s’havia muntat i donar per bona la quarta plaça entre els PRO-AM.

A posteriori, els comissaris esportius van prendre la decisió de sancionar amb 30”, al predecessor de Joan Vinyes en la classificació (Mason), amb el que va passar a ocupar el tercer graó del podi.





Classificació Carrera 1 (30’ + 1 v)

Hans Weijs, 33’02”542, 2. Sacha Norden, a 1”515, 3. Joan Vinyes, a 19”506, 4. Aaron Mason, a 43”178, 5. Jaume Font, 46”640.





Carrera 2: “Vinyes, aquesta vegada sí, va poder pujar al podi”

Amb les graderies del traçat d’Assen plenes d’aficionats es va donar la sortida a la segona carrera del ROUND 4 del Porsche Carrera Cup 2023. Diverses sortides del cotxe de seguretat (SC) i, fins i tot, una bandera vermella, van ser protagonistes d’un inici de cursa accidentat.

Pel que fa a la categoria PRO-AM, amb Norden i Weijs per davant, Vinyes i Mason van tornar a tenir una lluita aferrissada per la tercera posició del podi. Aquesta vegada, el pilot de Baporo Motorsport va aconseguir controlar fins al final els atacs del pilot britànic i va assolir un meritori tercer lloc entre els PRO-AM.

Al final doncs, podi molt treballat per a Vinyes que, amb els punts acumulats (16 de cada carrera) en el traçat neerlandès se situa en la tercera plaça de la provisional de la PCCB 2023, amb un punt d’avantatge respecte al seu company d’equip Jaime Font.

El pilot andorrà es mostrava molt content després de competir per primera vegada a Assen: “Després de l’esdevingut a Zandvoort, ens havíem marcat uns objectius que ens havien de mantenir amb opcions en la lluita pel podi de la PCCB 2023 i els hem complert. Hem completat el meeting sense que la nostra mecànica hagi patit cap contratemps, a més de lluitar pels podis parcials en les dues carreres disputades. Estem on hem d’estar, els nostres rivals ens avantatgen, sobretot, en el coneixement dels escenaris. Per a això no tenim una solució”.





Classificació Carrera 2 (30’ + 1 v)

Sacha Norden, 26’24”523, 2. Hans Weijs , a 5”069, 3. Joan Vinyes, a 10”370, 4. Aaron Mason, a 10”603, 5. Jaume Font, 13”800.

Els participants en la Porsche Carrera Club Benelux 2023 es traslladaran fins a Bèlgica per a disputar la penúltima cita del calendari de la present temporada. L’escenari serà el circuit de Zolder, els dies 8, 9 i 10 de Setembre.