Els concerts d’aquesta setmana tanquen el 12è FeMAP

Consort Polifem actuarà a la Seu d’Urgell i a Castell de Mur

Avui dilluns, a la Pobleta de Bellveí, i demà dimarts, a Vilanova de Banat, arriben els dos darrers “concerts amb gust” de la temporada del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP). Es podrà gaudir de la formació Solnegre interpretant Miasma, la pesta a Milà l’any 1630. Aquest programa presenta obres sacres de tres autors que van morir per la pesta, infectats en el desastre milanès (GFontana, Cima i Castello) i es completa amb peces d’altres compositors del nord d’italià.

Els músics d’Il Mondo Che Gira arriben al FeMAP acompanyats de la dansa de Jaume Sangrà, construint una poètica escènica que convida a gaudir de la música des d’un lloc més sensorial i menys racional. Aquest concert s’anomena Affectum i es podrà presenciar, dilluns a Espot, i dimarts a Ripoll.

L’Acadèmia Música Antiga de Caimari presenta, de la seva banda, un concert meravellós, amb una altra mirada, ja que interpreta obres que Bach va escriure a la seva edat més madura i dedicada al seu fill gran. Aquestes peces van ser escrites per a orgues i Acadèmia Música Antiga de Caimari els hi dona una altra mirada. Aquest concert se celebrarà, dimecres a la Molina (Alp), i dijous a Vilamitjana (Tremp).

Per un altre costat, Consort Polifem recupera la figura de Farinelli. Aquest, ha transcendit com un dels principals exemples del virtuosisme en el cant per la seva facilitat de superar els esculls més difícils de les obres, una tessitura extraordinàriament àmplia i una gran capacitat pulmonar. Aquest programa recupera algunes de les àries que van convertir-se en la seva targeta de presentació. Es podrà gaudir d’aquest concert divendres a la Seu d’Urgell i dissabte a Castell de Mur.

Per últim, Maria Hinojosa & Pérgamo Ensemble són els encarregats de concloure la 12a edició del festival. Aquest conjunt fa un recorregut per les influències que va rebre Johann Sebastian Bach i que el van desenvolupar com a compositor. El concert On Bach’s Mind ressegueix el recorregut vital d’aquest compositor a través de la música d’alguns dels autors més importants i que més empremta li van deixar al llarg de la seva vida. Serà, divendres a la Pobla de Segur, dissabte a Estamariu i diumenge a Camprodon.





CONCERTS i ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Solnegre. Miasma, la pesta a Milà l’any 1630

14/08 · 12.30h · La Pobleta de Bellveí (La Torre de Capdella)

Acompanyat amb degustació de productes locals.

15/08 · 12.30h · Vilanova de Banat (Alàs i Cerc)

Acompanyat amb degustació de productes locals.





Il Mondo Che Gira. Affectum

15/08 · 20.00h · Espot

16/08 · 20.00h · Ripoll

Prèviament: 18.00h · El refugi antiaeri. Patrimoni i memòria històrica





Acadèmia Música Antiga de Caimari. Una altra mirada de Bach

16/08 · 19.00h · La Molina (Alp)

17/08 ·20.00h · Vilamitjana (Tremp)

Prèviament activitat complementària: 18.00h · La fauna i flora dels Arenys





Consort Polifem. L’ombra de Farinelli

18/08 · 20.00h · La Seu d’Urgell

Prèviament: 18.30h · Església de la Immaculada i exterior del Seminari

19/08 · 19.00h · Castell de Mur

Prèviament: 18.00h ·El Castell i la Col·legiata de Santa Maria de Mur





Maria Hinojosa & Pérgamo Ensemble. On Bach’s Mind

18/08 · 20.00h · La Pobla de Segur

Prèviament activitat complementària: 18.00h · Els refugis antiaeris de la Guerra civil

19/08 · 20.00h · Estamariu

Prèviament: 18.30h · Església de Sant Vicenç

20/08 · 18.00h · Camprodon

Prèviament: 16.00h · Camprodon medieval