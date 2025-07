Pla especial de mobilitat de Pal Arinsal per a garantir l’accés sostenible a la Copa del Món de BTT 2025

Mobilitat sostenible per a les UCI MTB World Series a Pal Arinsal. Foto: Cedida

Amb motiu de la celebració de la 10a edició de les UCI MTB World Series a Pal Arinsal, del 9 al 13 de juliol, s’ha activat un dispositiu de mobilitat per a facilitar l’arribada dels assistents, garantir una circulació fluida i minimitzar l’impacte ambiental. Aquest pla inclou la potenciació de l’ús del transport públic, limitacions al trànsit rodat, zones d’aparcament específiques i rutes a peu o en bicicleta perfectament senyalitzades.

L’objectiu és doble: oferir la millor experiència als espectadors i fer de la mobilitat sostenible una peça clau en la gestió de grans esdeveniments esportius.





Com accedir a Pal Arinsal durant la Copa del Món

Durant els dies de competició, l’accés en vehicle privat a les zones pròximes als circuits estarà restringit. Per això, es recomana fer servir les alternatives habilitades:

Transport públic

Per a arribar a les instal·lacions de la Copa del Món de BTT, l’autobús és una de les opcions més eficients i còmodes. Des d’Andorra la Vella, es recomana utilitzar les línies regulars L5, L6 i L7, que connecten amb la parròquia de la Massana. Aquestes representen una alternativa de mobilitat sostenible i permeten accedir fàcilment al punt de connexió amb la resta del dispositiu habilitat per a l’esdeveniment.

Des de la Massana, els assistents podran triar entre dues opcions per a arribar: accedir amb el telecabina de la Massana fins a l’estació o utilitzar els autobusos llançadora habilitats, que tindran com a punt de sortida el centre de la parròquia i circularan fins a les dues àrees principals de competició: la Caubella (proves de cross-country) i Fontanals (prova de descens).

Aquestes opcions estaran disponibles exclusivament per als posseïdors d’una entrada vàlida, imprescindible per a utilitzar qualsevol dels serveis de transport o accedir a les instal·lacions.

Estacionament limitat

Els vehicles privats només podran accedir fins a la Massana o Arinsal, on hi haurà zones d’aparcament senyalitzades. A partir de la sortida del poble de Pal, els espectadors hauran de continuar el trajecte a peu, en bicicleta o amb els transports habilitats.

Arribada en bicicleta o a peu

Els visitants més actius poden arribar caminant o amb bicicleta fins a la zona esportiva. L’organització ha previst un espai vigilat d’aparcament per a bicicletes en les dues “venues”, totes elles a l’entrada del paddock.





Es requereix accedir amb entrada

Per a accedir a qualsevol de les zones de competició, fer ús del telecabina, dels autobusos llançadora o de les graderies, és imprescindible disposar d’una entrada vàlida oficial de la Copa del Món. Cal recordar que aquestes encara es poden adquirir a la web de l’esdeveniment. Els usuaris que disposin d’un Forfet de Temporada de Grandvalira Resort, com l’Andorra Pass, el Nord Pass, el Bike Pass o d’altres passis de temporada vigents, tindran l’accés gratuït a l’esdeveniment. Aquestes credencials es podran utilitzar com a entrada vàlida durant tota la setmana de competició, sense necessitat de comprar cap tiquet addicional.

Així, s’ofereix una alternativa còmoda i avantatjosa per als abonats habituals de les estacions, reforçant el vincle amb la comunitat local i els aficionats de la bicicleta i la muntanya.





Autocaravanes i vehicles de gran dimensió

Les autocaravanes tindran un espai habilitat específic a la zona de Comallemple (Arinsal). Des d’allà, es podrà fer ús del telecabina dels Orriols, que operarà amb horaris especials d’anada i tornada (de 8 h a 11 h i de 19 h a 22 h). L’objectiu és concentrar aquest tipus de vehicles fora de la zona de màxima afluència per a millorar la mobilitat general. Consultar aquí els horaris.





Recomanacions per a qui vulgui viure l’experiència de la Copa del Món:

Portar un calçat de muntanya adequat per a poder caminar còmodament amb seguretat. Recomanació de protecció Civil: “Protegiu-se del sol: la protecció solar, el barret i les ulleres són essencials per a sortir a la muntanya a l’estiu. Protegir especialment els infants per a evitar insolacions”.

Fer servir el transport públic perquè és una opció sostenible i eficient per a arribar a l’estació.

Utilitzar altres opcions per a moure’s per l’àrea dels Campionats del Món, com ara el telecabina i els autobusos habilitats. Els camins estaran senyalitzats perquè els clients puguin desplaçar-se a peu si ho desitgen.

Aquestes alternatives permetran evitar aglomeracions i garantir una bona mobilitat per tot l’espai de l’esdeveniment.