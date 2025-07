Arrestats per presentar documentació falsa, per desobeir una ordre d’expulsió i per alcoholèmia

Dos agents del servei de l’ordre entrant al despatx central (Policia d’Andorra)

El passat dimarts a les 08:20 hores, a Escaldes-Engordany, un home no resident de 25 anys va ser detingut per presentar un certificat laboral fals per a l’obtenció d’un permís de residència i treball al Servei d’Immigració.

D’altra banda, el dimecres a les 16:30 hores, a la frontera francoandorrana, una dona turista de 39 anys que provenia del Pas de la Casa amb un autobús de línia regular, va ser detinguda per desobeir una ordre d’expulsió administrativa vigent.

Finalment, s’han detingut tres dones i un home amb edats compreses entre els 20 i 34 anys per conduir sota els efectes de l’alcohol. La taxa més elevada ha estat d’1,71 g/l.