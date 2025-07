Doctor Prats, Mojinos Escozíos i ‘Un viatge als 90’, les actuacions principals de la Festa Major d’Escaldes

Quim Dolsa i Jaume Ambor (comuee)

El cònsol menor, Quim Dolsa, i el president de la Unió ProTurisme, Jaume Ambor, han presentat, aquest matí de dilluns, la programació de la Festa Major 2025 d’Escaldes-Engordany que inclou un reguitzell d’activitats que combinen música, tradició, humor, activitats esportives, propostes infantils, animació i gastronomia de carrer. Una celebració “oberta i pensada per a tots els públics”, tal com ha destacat el cònsol menor, amb l’objectiu que tothom pugui viure-la i gaudir-la plenament del 19 al 26 de juliol. Per la seva banda, Ambor ha destacat la diversitat d’activitats que s’han organitzat i ha anunciat que enguany també s’ha apostat perquè algunes d’elles es facin a la part històrica de la parròquia amb la finalitat de dinamitzar també aquesta zona.

Enguany, els concerts de la formació catalana Doctor Prats i el grup de hard rock espanyol Mojinos Escozíos esdevenen el plat fort de la programació musical. L’actuació de Doctor Prats tindrà lloc el dijous 24 de juliol, mentre que Mojinos Escozíos pujaran a l’escenari el divendres 25 de juliol. Ambdues actuacions se celebraran a l’aparcament dels Veedors a partir de les 23.00 h. A més, el dissabte 26 de juliol, el mateix espai acollirà el concert Un viatge als 90, que oferirà una sessió musical dedicada als grans èxits d’aquella dècada.

El primer acte tindrà lloc el dissabte 19 de juliol (21.30 h) amb el festival de l’Esbart Santa Anna, amb entrada gratuïta. No obstant això, qui marcarà el tret de sortida de la Festa Major d’enguany serà el tradicional repic de campanes i la traca que es farà sentir durant la tarda de dimecres 23 de juliol (17.15 h). Acció que donarà pas a la gran trabucada que anirà a càrrec dels trabucaires de la Unió Pro Turisme d’Escaldes-Engordany (UPTEE) que recorreran els carrers de la parròquia per a anunciar l’inici de la Festa Major 2025. Els mateixos, juntament amb el pubillatge de la parròquia acompanyaran la cercavila que passarà per l’Av. Carlemany (a l’alçada del carrer del Picó), c. del Valira, Av. Carlemany, Passeig de l’Arnaldeta de Caboet finalitzant al c. Dels Veedors. Acte seguit, a l’aparcament dels Veedors es durà a terme l’hamburguesada popular (21.00 h). Per a un preu de 8 euros el tiquet s’obtindrà, a més de l’hamburguesa, un refresc i patates.

La programació també inclou activitats infantils destacades com la festa de l’escuma del dijous 24 de juliol (18.00 h). També hi haurà propostes d’humor, entre les quals destaca l’actuació de Quelcom Ivan Lira & Miki Legendario, que tindrà lloc a la sala del Prat del Roure, dijous 24 de juliol (22.00 h). També es duran a terme activitats esportives que complementen una oferta pensada per a totes les edats i interessos.

Els actes més solemnes i tradicionals se celebraran durant el divendres 25 i el dissabte 26 de juliol. La missa en honor al patró d’Escaldes-Engordany tindrà lloc divendres 25 de juliol (09.00 h) a la capella de Sant Jaume i una vegada finalitzada l’UPTEE oferirà un esmorzar als assistents. L’endemà mateix, a l’Església de Sant Pere Màrtir se celebrarà la missa de Santa Anna (12.00 h) en honor a la patrona de la parròquia. L’acte comptarà també amb la presència de l’esbart Santa Anna que protagonitzarà el ball tradicional que tindrà lloc a la plaça Santa Anna (13.00 h).

La música també serà present al Prat del Roure amb els balls de tarda i nit. L’indret comptarà amb les actuacions de l’orquestra Xarop de nit (divendres 25 de juliol) i Maravella (dissabte 26 de juliol). La música més tradicional també hi tindrà cabuda amb les havaneres de faroners de Calella amb repartiment de rom cremat (dissabte 26 de juliol) al Parc de la Mola i amb l’audició de sardanes a càrrec de la Cobla ciutat de Manresa (dissabte 26 de juliol) a la plaça de l’Església de Sant Pere Màrtir que s’acompanyarà amb un aperitiu ofert per la UPTEE.

Amb la voluntat de garantir un entorn festiu segur i respectuós, el Comú habilitarà durant els dies de celebració un punt lila, que s’ubicarà a l’entorn de l’aparcament dels Veedors. Aquesta iniciativa vol oferir un espai d’acompanyament i sensibilització per tal que la Festa Major es visqui des del respecte i la seguretat per a tothom.

Tota la programació de la Festa Major 2025 es pot consultar a la web del Comú www.e-e.ad.