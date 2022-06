Pirineu: tret de sortida a la segona campanya de micro-mecenatge del Matchfunding Arrela’t

A partir del diumenge ja es podran presentar els projectes a la segona edició del Matchfunding Arrela’t, aquesta campanya de finançament col·lectiu on les administracions complementen les aportacions de la ciutadania amb micro-mecenatge. En aquesta edició es torna a comptar amb 24.000 euros per a activar un màxim de 6 projectes amb retorn social al territori.

De tots els projectes que s’enviaran des d’aquest proper diumenge i fins al 19 de juliol, el jurat en triarà sis perquè iniciï el procés de matchfunding a través de la plataforma Goteo.

Per ajudar a aquelles persones que volen presentar les seves candidatures, aquest dimarts, 21 de juny, hi haurà una sessió de networking a tot el Pirineu. Aquesta jornada virtual començarà a les 10.30h i comptarà amb un taller canvas sobre el Matchfunding i després s’entrevistarà a algunes de les experiències de la primera edició. Aquestes iniciatives explicaran la seva experiència en tot el procés i resoldran dubtes que els participants puguin tenir.

Prèviament a aquesta jornada, des de finals de maig i durant el mes de juny s’han realitzat sis jornades (una a cada comarca) on s’ha treballat com explicar el projecte, la viabilitat econòmica, com definir objectius i indicadors, com comunicar un projecte empresarial, l’economia social i solidària i com crear recompenses per tal de fer campanyes de micro-mecenatge.

Ara ja és el moment de què totes les persones interessades presentin el seu projecte a la candidatura del matchfunding. Per fer-ho han d’enviar una sol·licitud juntament amb una memòria (es podrà trobar el model a la pàgina web) abans del 19 de juliol. Es podran trobar les bases amb els requisits per participar i els criteris de puntuació a la pàgina web.

Un cop presentades totes les memòries, hi haurà un jurat especialitzat que valorarà totes les iniciatives i en seleccionarà sis que durant la tardor treballaran amb la campanya de micro-mecenatge a Goteo.

Aquesta iniciativa la promouen els Consells Comarcals de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Conselh Generau d’Aran, les Oficines Joves, els serveis de promoció econòmica i treball d’aquestes comarques, l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran i el projecte Odisseu, amb el suport de la Diputació de Lleida, Diputació de Girona, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la DG de Joventut, el Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya i el Consorci Leader Pirineu Occidental amb col·laboració amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desevolupament Rural.