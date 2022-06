Presenten la delegació i l’equipament de l’expedició andorrana als Jocs del Mediterrani Oran 2022

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) ha presentat, aquest dilluns, a la seu social d’Andbank, la delegació que participarà als Jocs del Mediterrani organitzats aquest any a Oran, Algèria, i l’equipament que portaran els atletes. Els jocs se celebraran del 25 de juny al 5 de juliol.

A l’acte hi han assistit Josep Maria Cabanes d’Andbank, el president del COA, Jaume Martí, i el cap de missió, Jordi Orteu, així com la karateka, Sandra Herver, i el nedador, Patrick Pelegrina.

Orteu, ha informat dels membres de la delegació andorrana que participaran en les 4 especialitats:

Petanca, representada per Frédéric Breton i Jon fortes, amb l’entrenador Jacques Vannereau.

Karate, Sandra Herver i l’entrenador Xavier Herver.

Natació: Tomàs Lomero, Patrick Pelegrina, Mònica Ramírez i Nàdia Tudo. L’entrenador serà en Sergio Rayo.

Atletisme: Nahuel Quetzal Carabaña, Pol Moya, Bruna Luque i Carlota Málaga. L’entrenador serà en Marcos Sanza.

En aquests jocs hi participaran 26 països del Mediterrani, entre els quals França, Espanya, Xipre, Grècia, Itàlia o Mònaco, per la part Europea, Turquia, Líban i la República Àrab Siriana, per la part d’Àsia i Marroc, Tunísia i Algèria per la part d’Àfrica. Segons Orteu “tothom creu que aquests jocs no són importants, però el nivell és molt alt, com veieu hi ha països molt potents i, fins i tot, amb el president hem arribat a veure rècords del món en aquests jocs. El nivell és del millor del món.”

Josep M. Cabanes, ha encoratjat els esportistes per a que “puguin aconseguir els millors resultats, que sabem que ho intentaran”. També ha comentat que “per Andbank és un plaer seguir apostant pels esportistes del país, i competició rere competició ens van demostrant que hi ha un bon planter al país que segueix amb molt esforç i treball per aconseguir grans resultats”.

Jaume Martí, ha manifestat que “aquesta delegació té més importància que de costum, perquè hi ha molts joves i són els que van pujant i faran possible dur endavant els èxits per als següents jocs”. També ha comentat que “serà un plaer treballar per al 2024 a París i, sobretot, per al 2025, que seran els jocs dels petits estats a casa, esperem poder assolir la gran festa que vam aconseguir el 2005 amb tot el planter d’èxits i medalles.