recuperemelmeüll consolida el seu èxit amb una nova jornada estratègica de recuperació del patrimoni de pedra seca, a Meüll

El projecte #recuperemelmeüll continua avançant amb pas ferm com una iniciativa de referència en la recuperació, conservació i dinamització del patrimoni de pedra seca, amb una nova jornada programada per al pròxim 9 de maig, a Meüll (Castell de Mur, Pallars Jussà). Aquesta acció s’emmarca en una estratègia sostinguda de posada en valor del territori, basada en la intervenció directa, la participació ciutadana i la transferència de coneixement especialitzat. El projecte ha demostrat, jornada rere jornada, la seva capacitat per a generar impacte real, recuperant elements patrimonials pedra a pedra i reforçant el vincle entre comunitat, paisatge i identitat.
Una proposta de valor: patrimoni, formació i territori
Sota el títol “Recuperem Meüll”, la jornada oferirà una experiència pràctica i formativa d’alt nivell, orientada tant a persones interessades en el patrimoni com a professionals i agents del territori.
Els participants tindran l’oportunitat de treballar directament en la recuperació d’un marge de pedra seca, adquirint competències tècniques en un entorn real. L’activitat es desenvoluparà de 9 h a 18 h, amb punt de trobada a la Plaça de Meüll, i té caràcter totalment gratuït, reforçant el seu enfocament inclusiu i participatiu.
Lideratge tècnic i excel·lència formativa
Un dels pilars clau de la jornada és la qualitat de la formació. L’activitat estarà dirigida per Josep Maria Martí, marger i especialista en recuperació de patrimoni de pedra seca, de Martigrup Serveis de Territori, un professional amb àmplia trajectòria en el sector.
La seva participació aporta rigor tècnic, expertesa i valor diferencial, assegurant que els treballs es duguin a terme seguint criteris tradicionals i sostenibles. Aquesta transferència de coneixement és essencial per a garantir la continuïtat d’una tècnica reconeguda com a patrimoni cultural immaterial per la UNESCO.
#recuperemelmeüll: un model d’èxit replicable
El projecte #recuperemelmeüll s’ha consolidat com un cas d’èxit en la gestió activa del patrimoni, destacant per la seva capacitat de:
- Generar impacte tangible en la recuperació del paisatge
- Activar la participació ciutadana i el voluntariat qualificat
- Integrar formació especialitzada en accions pràctiques
- Posicionar el territori com a referent en patrimoni de pedra seca
Aquest model, basat en la col·laboració entre administració, professionals i comunitat, esdevé un exemple replicable per a altres territoris amb patrimoni similar.
Logística i inscripcions
Per a garantir una experiència òptima, és necessari realitzar inscripció prèvia abans del 7 de maig a través del següent enllaç: https://ja.cat/pedraseca.
L’organització oferirà dinar als participants (pa amb tomàquet, llonganissa i beguda), i es recomana portar gots, plats i coberts per a contribuir a una gestió sostenible de l’activitat.
Impuls institucional i compromís territorial
La iniciativa està liderada per l’Ajuntament de Castell de Mur, amb la implicació d’agents locals i el suport d’entitats i institucions de referència com el Geoparc Orígens (UNESCO) i la Generalitat de Catalunya, entre d’altres.
Aquest suport reforça el posicionament del projecte dins les estratègies de conservació del patrimoni, desenvolupament rural i sostenibilitat territorial.
Construint futur a partir del patrimoni
Més enllà d’una intervenció puntual, #recuperemelmeüll representa una aposta clara per un model de territori que integra patrimoni, coneixement i comunitat. “Cada jornada suma, cada pedra compta”.
Amb aquesta nova acció, Meüll reafirma el seu compromís amb la preservació activa del seu llegat, consolidant un projecte que ja és sinònim d’èxit.
Pedra a pedra, #recuperemelmeüll continua transformant el territori i generant valor de futur.