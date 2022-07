Pirineu: Acadèmia 1830 i Tetraphilla Ensemble, aquesta setmana al FeMAP

El FeMAP, el Festival de Música Antiga dels Pirineus, segueix amb la seva programació. Aquest divendres, dia 8 de juliol, des del territori convidat d’aquesta edició, les Illes Balears, arriba a Organyà (Alt Urgell) Acadèmia 1830 interpretant La Música Religiosa de J. S Bach: Les cantates.

El programa vol donar a conèixer el significat de la música dins la litúrgia luterana i posar en relleu el lloc que ocupen les cantates en l’obra del gran J. S. Bach.

Per a totes les persones interessades, també podran gaudir d’aquest concert el dissabte, a les 13 h, a Ger (Cerdanya) o diumenge a Pesillà de la Ribera (Catalunya nord).

L’altre grup d’aquesta setmana és Tetraphilla Ensemble qui sorprendrà amb el concert de Mater que es podrà escoltar dissabte al petit nucli de Sant Julià dels Garrics a la Vansa i Fórnols (Alt Urgell) o diumenge a Palau de Noguera (Tremp). Aquesta obra, Mater, és un programa que pretén homenatjar a totes les mares, les que ho van ser, les que són i les que ho seran.

En el marc d’aquests concerts, el FeMAP organitza un conjunt d’activitats paral·leles per a oferir una experiència completa per al públic del festival. D’aquesta manera, qui ho vulgui podrà complementar els concerts amb una passejada per l’entorn natural de Ger o conèixer l’aigua i natura a Sant Julià dels Garrics o la demostració de Ball del contrapàs a Palau de Noguera, entre d’altres.

Per altra banda, aquest dilluns va començar Música a Domicili, una de les accions del FeMAP social on un quintet format al Conservatori de Música dels Pirineus ofereix un concert proper, dinàmic i didàctic a aquells col·lectius de perfil residencial i/o amb dificultats de mobilitat arreu de tot el territori pirinenc. Aquest grup actuarà a un total de 21 centres assistencials.

Aquest dilluns va començar a la Seu d’Urgell i segueix la ruta per Bagà, Avià, Berga, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Feliu de Pallerols, Camprodon, els Banys d’Arles, Pesillà de la Ribera, Puigcerdà, Sort, Esterri d’Àneu, La Pobla de Segur i Tremp.

CONCERTS

Acadèmia 1830. La música religiosa de J.S. Bach: Les cantates

08/07 · 21.00 h · Organyà (Alt Urgell)

09/07 · 20.00 h · Ger (Cerdanya)

10/07 · 19.00 h · Pesillà de la Ribera (Rosselló)

Tetraphilla Ensemble. Mater

09/07 · 19.00h · Sant Julià dels Garrics, La Vansa I Fórnols (Alt Urgell)

10/07 · 20.00 h · Palau de Noguera, Tremp (Pallars Jussà)

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

08/07 · 19.00 h · Visita guiada: Antiga canònica de Santa Maria i nucli medieval · Organyà

09/07 · 09.30 h · Sortida guiada: L’entorn natural de Ger · Ger

09/07 · 17.00 h · Sortida guiada: Aigua i natura a Sant Julià dels Garrics · Sant Julià dels Garrics (La Vansa i Fórnols)

10/07 · 17.00 h · Visita guiada: Nucli antic i esglésies de les Santes Hòsties · Pesillà de la Ribera (Rosselló)

10/07 · 19.00 h · Activitat guiada: Demostració del Ball del Contrapàs · Palau de la Noguera (Tremp)

www.femap.cat