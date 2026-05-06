Piqué ha rebut sis partits de sanció i dos mesos d’inhabilitació

El Comitè de Disciplina de la RFEF ha resolt els incidents del partit entre l’FC Andorra i l’Albacete amb dures sancions per al club tricolor i diversos membres de la seva estructura. Gerard Piqué ha estat sancionat amb sis partits per actituds envers els àrbitres i amb una inhabilitació de dos mesos per conductes que atempten contra la dignitat esportiva. Ho publica aquest dimecres RTVA.
Les sancions també afecten la direcció del club. El director esportiu, Jaume Nogués, rep el mateix càstig que Piqué, mentre que el president, Ferran Vilaseca, ha estat inhabilitat durant quatre mesos per temptativa. A més, Cristian Lanzarote haurà de complir tres partits de sanció i una suspensió de 2 mesos.
Pel que fa al tècnic tricolor, Carles Manso, estarà suspès un partit per les protestes als àrbitres i assistents.
A més, l’FC Andorra ha estat multat amb 1.500 euros i haurà de tancar parcialment el seu estadi durant dos partits, concretament la zona de llotja i espais VIP. També han estat sancionats diversos membres del cos tècnic per protestes i actituds de menyspreu cap a l’equip arbitral.
Els fets es remunten al partit de la darrera jornada, amb victòria de l’Albacete (0-1), en què l’acta arbitral recull insults i comportaments inadequats per part de membres del club, uns fets que l’entitat andorrana ha negat.
El Comitè adverteix que, en cas de reiteració d’aquest tipus de conductes, es podrien aplicar sancions més greus, inclosa la deducció de punts.