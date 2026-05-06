Medi Ambient subvencionarà accions de prevenció per a reduir possibles danys a la ramaderia i l’agricultura causats per espècies en perill d’extinció

Acompanyar al sector primari perquè implementi accions preventives a les explotacions ramaderes, agràries i apícoles per a reduir possibles danys causats, per exemple, per l’os bru, el gat fer o l’àguila daurada (i d’altres espècies en perill d’extinció o en grau d’amenaça superior). Amb aquest objectiu el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramadera ha obert una convocatòria d’ajuts directes amb una partida econòmica total de 30.000 euros. Tal com ha destacat el ministre, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, aquest nou gest d’acompanyament al sector “és un pas més que se suma a l’aprovació del reglament per a la compensació dels danys de fauna salvatge que està en vigor des del 2024 i que permet donar més seguretat al sector i constatar que el Govern està al seu costat”.
Així, i tal com es recull a les bases de la convocatòria que s’obrirà formalment el pròxim dimecres, 13 de maig, quan surti al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), els ajuts estan destinats a les persones físiques, jurídiques i a les empreses d’Andorra titulars d’una explotació agrària, ramadera o apícola. Les accions de prevenció es poden dur a terme pel possible atac de les espècies catalogades a Andorra en perill d’extinció o en un grau d’amenaça entre les quals destaquen l’os bru, l’àguila daurada i el gat fer, entre altres.
Les accions subvencionables són, per exemple, la instal·lació de tancats i sistemes de protecció perimetral, inclosos pastors elèctrics i elements associats; instal·lació d’elements de control, protecció i gestió del bestiar, inclosos sistemes de tancament, agrupament i corrals; l’adquisició de sistemes de monitoratge i seguiment del bestiar o de l’explotació, inclosos collars GPS i equips de recepció de dades i per a l’adquisició de sistemes d’alerta o de detecció de fauna, entre altres.
La subvenció pot finançar fins al 80% de la despesa subvencionable degudament justificada i acceptada, amb un màxim de 3.000 euros.
Les bases d’aquesta convocatòria es poden descarregar gratuïtament a la Seu Electrònica del Govern (www.e-tramits.ad), a partir del 13 de maig, i les sol·licituds s’han de lliurar electrònicament a través del mateix portal web. Les persones interessades tenen temps fins al 19 juny a les 17 h.