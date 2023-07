Pinta la terrassa amb els millors colors per a l’estiu

Una terrassa preparada per a l’estiu (iStock)

Renovar la terrassa a l’estiu és molt fàcil. N’hi ha prou amb pintar l’entorn perquè llueixi atractiva i acollidora. I com succeeix en tots els ambients de la llar, cal triar un bon color. En aquest espai, continuen triomfant el blanc i el beix.

El beix és un color que sempre podràs aprofitar per a pintar la terrassa, ja que s’adapta a l’entorn d’aquesta, que vol ser acollidor i modern. És un dels colors més fàcils de combinar amb altres colors. Funciona amb altres tonalitats del mateix color i es veu estupend amb contrastos com el blau intens o el taronja.

L’altre clàssic és el blanc, un dels colors fonamentals en la decoració que va bé en qualsevol espai. Si vols una terrassa senzilla, que es vegi àmplia i reflecteixi la llum natural, el blanc és el que has de triar. És tan fàcil de combinar com el beix, però, també com aquest, es veu estupend utilitzat sol, perquè el blanc tendeix a magnificar l’atractiu de qualsevol espai.

També té l’avantatge que es pot combinar amb molts colors. Un dels estils més habituals de temporada és el mariner. Així que pots contrastar-lo amb un blau marí intens.

Però si vols una cosa menys clàssica, pots triar colors de la paleta estiuenca, intensos, vibrants, cítrics… Així i tot, no oblidis alguns detalls:

. El color funciona segons rebi molta o poca llum solar. A més, és fonamental crear un entorn de relaxament i confort, perquè aquest és un espai per a descansar.

. Tingues en compte que els colors càlids també funcionen a la terrassa. Entre ells els romàntics tons del groc pàl·lid. També el color salmó i el vermell amb tonalitat maó, que es fusionen bé amb colors neutres que aprofitarem en el mobiliari i elements decoratius.

. Igualment, pots triar colors foscos si els anteriors no t’agraden. Però, mai negre o tonalitats fosques del blau. Per a la terrassa el millor és triar el blau marí, i tons com el celeste.