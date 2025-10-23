Pilar Aláez i Carmen Xam-mar oferiran una visita guiada a les dues esglésies del poble de Montferrer

Aquest dissabte, 25 d’octubre, el cicle Desenterrant el passat proposa una visita a les esglésies de la Mare de Déu de la Trobada i de Sant Vicenç de Montferrer, a càrrec de Carmen Xam-mar, doctora en història, i Pilar Alaez, tècnica de cultura del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. L’activitat, lliure i gratuïta, començarà a les 4 de la tarda a l’església de la Trobada i acabarà amb una visita a l’església de Sant Vicenç de Montferrer, situada al centre del poble.
L’església de la Mare de Déu de la Trobada és una ermita de tradició antiga: les excavacions dutes a terme cap a l’any 2000 van revelar-hi l’existència d’un precedent preromànic i d’una església romànica de la qual en resta la cripta, sota del temple actual i que podria identificar-se amb Sant Vicenç d’Erasús, nom amb què es conegué l’indret de Montferrer fins a finals del segle XI. Pel que fa a l’església de Sant Vicenç, es tracta d’un temple construït al segle XVIII sobre un precedent més antic que era, segons el parer del visitador enviat pel bisbe d’Urgell, massa petita per a acollir tots els parroquians de Montferrer en aquells moments i necessitava ser ampliada.
L’activitat forma part de la catorzena sessió del cicle Desenterrant el passat, que com cada mes d’octubre proposa un seguit d’activitats divulgatives per tot l’Alt Urgell amb la finalitat de donar a conèixer la història i el patrimoni de la comarca. El cicle està organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell. En aquesta activitat concreta compta també amb la col·laboració de l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò i del Bisbat d’Urgell.