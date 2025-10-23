Medi Ambient licita les obres d’adequació d’un nou tram de via verda entre els pobles de Meritxell i Prats

La licitació permet continuar desplegant la segona fase del Pla sectorial d’infraestructures verdes d’Andorra, el PSIVA (SFGA)
El Govern ha licitat els treballs d’adequació per a millorar el tram de via verda que actualment ja uneix els pobles de Meritxell i Prats. Aquestes obres s’emmarquen dins el desplegament de la segona fase del Pla sectorial d’infraestructures verdes d’Andorra (PSIVA) que discorre entre Encamp i Canillo, fins a arribar a Incles i Envalira. Aquest pla té la voluntat d’unir a través de camins verds totes les parròquies, des de Sant Julià de Lòria fins a Ordino i Canillo, passant per la Vall central. Aquests camins afavoreixen el gaudi de la ciutadania i la sostenibilitat, amb espais per a caminar sense trànsit de cotxes.

Entrant al detall de la intervenció, aquesta permetrà millorar el camí ral existent, restaurant l’empedrat del terra, reprenent el tradicional mètode de la pedra seca. A més, es rehabilitaran alguns murs laterals al camí de pedra seca, s’instal·larà la senyalística pròpia del PSIVA (tòtems de fusta) i es millorarà els sistemes de circulació de l’aigua pluvial (tubs i arquetes). Aquestes mesures es fan en coordinació amb el Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i el Comú de Canillo.

Les empreses interessades poden descarregar-se el plec de bases és al web de la Plataforma de contractació del sector públic (https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet). Tenen temps de presentar oferta fins al 19 de novembre, a les 17 hores.

El PSIVA assoleix l’objectiu de disposar d’una xarxa d’infraestructures verdes a tot el territori que connecti els nuclis urbans amb les zones naturals. La xarxa de camins s’inspira en l’Estratègia nacional del paisatge d’Andorra (ENPA), un treball que respon a l’objectiu de valorar els béns més preuats; els paisatges naturals i rurals, i el llegat històric i cultural i de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i la sostenibilitat ambiental del territori andorrà.

