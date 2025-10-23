Patrimoni Cultural inicia el projecte d’intervenció general de l’església de Sant Miquel de Prats

El Departament de Patrimoni Cultural ha encetat el procés de conservació de l’església de Sant Miquel de Prats, amb l’adjudicació del projecte i la direcció de les obres de conservació i valorització d’aquest monument. Aquest és el pas previ a l’actuació sobre el terreny, que es durà a terme el 2026 i que té com a objectiu assegurar la preservació del temple, reforçar-ne els valors patrimonials i garantir-ne la conservació en les millors condicions possibles.
L’adjudicació ha recaigut sobre el despatx d’arquitectura ALTURA, per un import de 13.410 euros, i el termini per a la presentació del projecte executiu és de dotze setmanes. Amb aquesta intervenció, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports reafirma el seu compromís amb la conservació del patrimoni històric i amb la valorització d’un dels testimonis arquitectònics més rellevants de la parròquia de Canillo.
Sant Miquel de Prats està situada a la parròquia de Canillo i està declarada bé d’interès cultural per la Llei 9/2003 del Patrimoni Cultural. La primera notícia documental de l’edifici data de 1312, tot i que alguns elements, com l’absis, podrien correspondre al període romànic, mentre que la resta de la construcció dataria del segle XIII. L’església ha estat objecte de diferents treballs de manteniment en els darrers anys, però requereix un projecte de més abast per a resoldre problemàtiques estructurals i afectacions d’humitat.