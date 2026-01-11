Petits detalls priven al BC Andorra de guanyar al Madrid (85-90)

Tot i la derrota per 85-90, el BC Andorra de Joan Plaza ha tingut contra les cordes al líder de l’ACB, a tot un Reial Madrid. Els tricolors han anat per davant en el marcador més de la meitat del partit. L’encontre ha començat amb un Madrid desencertat des del triple, mentre Shannon Evans conscient del rival que tenia davant s’ha posat l’equip a l’esquena i els andorrans començaven a gaudir de les primeres diferències. Amb el 21-13 a favor dels del Principat s’ha arribat al final del primer quart.
En el segon període començaven a entrar els triples del Madrid, sobretot gràcies a Alberto Abalde i Mario Hezonja, mentre Walter Tavares dominava dins la pintura i Artem Pustovyi també dominava sota la cistella en atac. Xavier Castañeda, de la seva banda, agafava les regnes de l’equip. Avui ha fet el seu millor partit amb el BC Andorra, acabant amb 21 punts. Els tricolors han arribat a tenir 10 punts de diferència (31-21). Però, els madrilenys han reaccionat i amb el 41-40 a favor dels tricolors s’ha arribat al descans.
A la sortida de vestidors el Madrid ha premut l’accelerador en atac. El parcial del tercer quart ha estat de 20-27 per als blancs. Els de Joan Plaza veien com el Madrid es feia un fart d’agafar rebots ofensius. Les pèrdues de pilota arran de la precipitació dels pirinencs i les contínues errades en els tirs lliures feien que els de Sergio Scariolo marxessin amb 3 punts d’avantatge a la fi del tercer quart (58-61).
En el quart i últim període, el Madrid ha demostrat el perquè es el líder de la competició. Ha tingut la seva màxima diferència (72-78), però una última reacció andorrana ha permès apropar-se a només un punt de diferència a falta d’1:12 per al final, gràcies a un triple de Kyle Kuric. Un intercanvi de cistelles i la loteria dels tirs lliures, on Sergio Llull ha estat molt encertat, ha fet que el Madrid s’acabés emportant el partit per 85-90.
El proper partit del BC Andorra serà el dissabte, 17 de gener, a les 19 hores, també al Pavelló Toni Martí d’Andorra, contra el Breogán de Lugo.
Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (8), Morris Udeze (1), Xavier Castañeda (21), Stan Okoye (8), Chumi Ortega (5), Kostas Kostadinov (10), Justin McCoy (7), Kyle Kuric (9), Rubén Guerrero (0), Artem Pustovyi (12).
Anotadors del Reial Madrid: David Kramer (0), Alberto Abalde (10), C. Okeke (9), G. Procida (2), Mario Hezonja (14), Theo Maledón (11), Walter Tavares (11), Sergio Llull (9), Andrés Feliz (4), A. Len (10).