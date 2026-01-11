Cinc podis de la FAM a la segona Copa d’Espanya, a Cerler

Un total de cinc podis (Lea Ancion i Marc Casanovas, en la modalitat sprint i Lea Anción, Marc Casanovas i Joan Lluch, en la modalitat vertical) ha aconseguit l’equip nacional d’esquí de muntanya, a la segona prova de la Copa d’Espanya disputada a la població aragonesa de Cerler. Ni Oriol Olm ni Max Palmitjavila van participar a la competició on sí ha debutat, Jan Escolfet, en la categoria U18.
Dissabte es va portar a terme la modalitat Sprint on van participar totes les categories federades de l’estat espanyol. Els representants de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) ho van fer en les categories U18 (Joan Lluch), U20 (Adrià Isal) i U23 (Marc Casanovas i Lea Anción).
En aquesta primera prova, els joves es varen quedar en els quarts de final. Adrià Isal, en categoria U20 i Joan Lluch, en categoria U18, no podien passar ronda, tot i quedar-se a poc. En la categoria U23, tant Lea Ancion com Marc Casanovas van aconseguir una meritòria tercera posició que els feien pujar al podi en la primera jornada de la segona prova de la Copa d’Espanya.
Diumenge, amb moltes bones condicions meteorològiques, ha estat el torn de la modalitat vertical. A l’equip nacional format per l’U23 Marc Casanovas i Lea Ancion, l’U20 Adrià Isal i l’U18 Joan Lluch se’ls hi afegia Jan Escolfet, en la categoria U18, per a ser un total de cinc andorrans a la segona jornada de la segona Copa d’Espanya.
La representació andorrana ha aconseguit un primer lloc, el de Marc Casanovas, en la categoria U23 a l’aturar el crono en un 40.29.2; un segon lloc, el de Lea Ancion, en la categoria U23, a l’aturar el crono en un 50.10.3, a 1:29:1 de la guanyadora, i un tercer lloc de Joan Lluch, a la categoria U18, amb un temps de 24.46.9.
Adrià Isal, en la categoria U20, ha estat setè amb un temps de 44.46.2 i el debutant, Jan Escofet, a la categoria U18, ha estat 18è amb un temps de 29.25.7.