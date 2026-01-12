Horòscop del 12 al 18 de gener

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Poden ser uns dies amb experiències una mica curioses lligades amb el camp espiritual, la sensibilitat en aquest aspecte serà molt gran i fàcilment captareu més coses de les que capteu normalment en qüestió energètica. Per altra banda, heu de tenir en compte que en el camp sexual podeu tenir força èxit, cosa que us donarà seguretat i ànims per a sentir-vos valents en tots els aspectes, aprofiteu-ho.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Hi haurà moltes ganes d’estar a casa i arreglar coses, és com si tinguéssiu la necessitat de fer neteja i començar de nou. Això sempre és bo, sobretot si teniu en compte que sempre que es fa neteja i s’obren camins per a la renovació es fa per a anar millor i crec que és la finalitat que busqueu d’una manera ben clara. Hi haurà un apropament a la figura del pare, és bo que intenteu arreglar les coses amb ell.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
És molt possible que al llarg d’aquests dies tingueu algunes entrebancades a la feina, hi haureu de posar molta paciència perquè sembla que és un aspecte que té ganes de fer la punyeta uns dies. De totes maneres, heu d’enfocar les coses amb un punt de vista més positiu i si hi ha canvis penseu que sempre poden ser per a anar més bé. No feu cas del que us diguin els altres, penseu de manera individual.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Teniu moltes ganes de sorprendre a la vostra parella, si és que en teniu. Si no és el cas, tindreu ganes de sorprendre a les persones del vostre entorn, i és que us vindran ganes de fer alguna cosa fora del normal en el camp del vostre aspecte físic i de la vostra indumentària. La veritat és que us en podeu sortir prou bé i el canvi pot ser molt favorable, per part meva us aconsello que us atreviu.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Sereu els reis de la pista i és que la vostra iniciativa serà tal que trencareu amb totes les expectatives que us hagueu marcat. Això potser us farà pensar en “què vol dir això?”, doncs senzillament que tindreu molts encants, que podreu convèncer a qui vulgueu del que vulgueu i que sereu irresistibles en totes les coses que feu. Després d’això us haig de dir que no us passeu de llestos, algú es pot enfadar.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Anireu molt al gra de les coses i això us pot donar molt bon rotllo si ho feu de manera respectuosa o molt mal rotllo si aneu de manera brusca. Per tant, crec que ja us ho he deixat prou clar, aneu directes, però sempre d’una manera respectuosa i educada. Per altra banda, heu de tenir present que al llarg d’aquests dies us posaran més d’un pal a la roda en els vostres propòsits, no deixeu de lluitar.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Estareu molt patidors i us costarà molt explicar el que us passa, heu de mirar de no tancar-vos en vosaltres mateixos i, encara que no en tingueu ganes, heu de mirar de sortir i sobretot parlar amb gent, la veritat és que quan més us tanqueu pitjor serà la sortida i no cal forçar les coses si poden ser més suaus. Si podeu, aneu a fer quilòmetres, segur que us anirà de perles i us podreu desfogar una mica.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Seran uns dies en els quals tot us anirà de cara, la gent us farà més cas que de costum, quan obriu la boca tothom estarà al cas del que digueu i, a sobre, estareu molt més ben vistos per tots els qui us envolten. Cal tenir present tot això per a poder aprofitar aquestes aptituds, que de ben segur no duraran massa dies. També cal que sapigueu que en la vestimenta us hi haureu de mirar una mica més.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Les amistats i les relacions socials estaran molt lligades a vosaltres, sense anar-ho a demanar us podeu trobar en mig d’actes públics als que no teníeu cap intenció d’anar, però dins de tot us ho passareu prou bé i en traureu força profit, tant per noves amistats com per idees per al dia de demà. Els diners sembla que tenen ganes de créixer, no els hi feu cap lleig, que prou falta fan.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Estareu molt pendents del que passa al vostra costat, potser no fareu res, però sí que us fixareu molt amb tot, de vegades ja va bé observar, sempre s’aprèn alguna cosa. Ara bé, és important que a part d’observar prengueu part de les coses. També heu de tenir clar que tant el pare com la mare estaran molt pendents de vosaltres, o sigui que no val la pena voler-los enganyar que segur que us pillaran.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Tots aquests dies us aniran molt lligats en el camp de l’economia, heu de mirar de pensar bé el que feu ja que de les vostres decisions en depèn anar millor o pitjor el dia de demà. Aneu amb compte amb el tema de salut, us heu de cuidar una mica i mirar d’estar més pendents del vostre cos, ell ja us demana el que en realitat necessiteu, ja ve sigui dormir, com menjar, com beure, feu-li cas.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Estareu molt contents i la veritat és que tindreu motius per a estar-hi ja que la sort us acompanya i d’alguna manera els problemes marxen sense adonar-vos, tan de bo fos sempre així, eh? La cosa està en aprofitar aquesta situació i gaudir de cada segon de bon rotllo que tingueu. Per altra banda, us trobareu en què molta gent us tindrà confiança i això us farà sentir més plens i amb més ganes de lluitar, sort.