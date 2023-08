‘Pessoa, Pla, Pushkin i Piñeiro’, de Jesús Serrano, guanya el 9è Premi Guillem de Belibasta

Lliurament del Premi Guillem de Belibasta 2023 (Foto: AFICT)

Pessoa, Pla, Pushkin i Piñeiro, de l’ampostí Jesús Serrano Pons, és l’obra guanyadora del 9è Premi Guillem de Belibasta de relats ambientats al medi rural i natural, organitzat per l’Associació Festiva i Cultural de Tragó. El guardó s’ha lliurat al sopar de gala que s’ha dut a terme aquesta setmana a Tragó, al municipi de Peramola (Alt Urgell).

La narració de Jesús Serrano, formava part dels treballs finalistes que havia escollit el jurat, que també havia triat un altre document presentat per aquest autor ebrenc: Cicatrius de l’ànima. Entre els escollits també hi havia Desglaç, de Pau Martí Clotet, de la Seu d’Urgell. Els altres finalistes han estat: El cigne de la creu, d’Àlvar Llobet Sotelo (Balaguer); La mort darrere les orelles, de Montserrat Espallargas Barceló (Terrassa); Llàgrimes verdes, de Joan Roca i Casals (Vic); Pastís de llimona i festucs, de Marina Sancho Roca (Bràfim); Qualsevol nit pot sortir el sol, de Lourdes Franquet Garrigós (Badalona), i Una collita excel·lent, de Pere Gorgoll i Noell (Amer).

En el transcurs del sopar es va presentar el llibre que recull l’obra premiada i també la resta de finalistes, publicat per l’editorial urgellenca Salòria. El títol guanyador ha estat escollit pel jurat de la fase final, que estava format per l’escriptor i editor peramolí Ramon Besora; la poetessa urgellenca i directora de l’Institut Ramon Llull, Teresa Colom; l’escriptor urgellenc Albert Villaró, l’escriptor i professor Jordi Salvans i el filòleg i professor Jesús Bach. Prèviament, de la selecció dels finalistes se’n van encarregar Núria Cabiscol, Isabel Flaquer, Eva Julien, Maria del Mar Mir, Alba Ramos, Aaron Soler, Jordi Viñeta i Marta Vitó.

El lliurament del Premi Guillem de Belibasta va encetar la Setmana Cultural de Tragó, que aquest divendres i dissabte ha ofert una gran quantitat de propostes dins d’un programa ampli i variat.

Per a avui diumenge hi ha més activitats: Un concert de veu i piano amb Gerard Moliner, Marc Carcasona i Olga Aurin; el Ball de Bastons amb els Bastoners de Peramola; una cercavila amb els Geganters i Grallers d’Oliana i els Maitips de Peramola, tallers per la mainada i un concert amb Stres Band.

Finalment, per a demà dilluns, dia 7 d’agost, a la nit, hi haurà un festival de danses folklòriques, amb grups convidats de Sant Fruitós de Bages i de San Francisco de Asís (Múrcia).