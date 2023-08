La Principal de la Bisbal i Els Senyora, a Andorra la Vella

La Principal de la Bisbal (arxiu)

Ja van tres dies, amb avui diumenge, de festa major a Andorra la Vella. Si ahir va ser una jornada intensa quant a actes, aquesta no ho serà menys i, també en podran gaudir tots els públics. Durant tot el matí es fa el 6è Open de pesca amb mosca sense mort al riu Gran Valira. El lliurament de premis serà a les 16 hores. També en horari matinal es disputarà el XLVII Marató d’Escacs a la plaça Príncep Benlloch. De les 11 a les 23 hores romandrà obert el Mercat de la Vall al Barri Antic. Tant al matí com a la tarda hi haurà la festa de l’aigua amb inflables aquàtics al Parc Central per als més petits. Seguirà disputant-se el Motor Mach RC., futbol jugat amb cotxes teledirigits, a la plaça de l’antiga caserna de Bombers (11-14 hores i 15:30-19:30 hores).

Per als més devots, a les 12 hores tenen una cita amb la missa a l’església de Sant Esteve. Com a atractiu es comptarà amb la participació de la Principal de la Bisbal. A les 13 hores tindrà lloc el Ball del Contrapàs d’Andorra la Vella i el Ball de Gegants, a la plaça del Poble. Per als més atlètics, a les 16:30 hores, arribarà el concurs de Botifarra al Centre Cultural La Llacuna. A la mateixa hora, però a la plaça del Poble, se celebrarà el ball de tarda de l’Associació de la Gent Gran de la parròquia amb el tercet Kool Age.

De nou a la plaça del Poble, a les 18 hores, hi haurà sardanes amb l’actuació de la Principal de la Bisbal. En un altre escenari, al Parc Central, la canalla podrà gaudir de la festa de l’escuma (18:30 hores), reivindicada pel Consell d’Infants.

Al pati de l’antiga escola espanyola de Ciutat de Valls, a les 22 hores, es durà a terme una sessió de cinema a la fresca. La projecció prevista és “Llenos de gracia”. Altre cop a la plaça del Poble, a les 22:30 hores, es podrà veure l’espectacle de circ i pallassos de “La bella Tour”. Per a cloure la jornada de diumenge de la festa major d’Andorra la Vella s’oferirà el gran ball de nit a càrrec de la Principal de la Bisbal i, després, el grup de versions Els Senyora.

Compte perquè caldrà reservar forces ja que per al dilluns hi ha programats actes d’alta volada amb actuacions musicals de primer nivell que poden comportar una certa “Eufòria” a més d’un. I que no s’enfadi Melendi, que també tindrà el seu lloc, evidentment.