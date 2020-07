La Seu d’Urgell celebra el Dia del Llibre i la Rosa

La Seu d’Urgell està celebrant al llarg del dia d’avui el Dia de Llibre i la Rosa al passeig Joan Brudieu amb un total de 12 parades, entre les que s’hi pot trobar quatre llibreries generalistes, quatre llibreries especialitzades, dues floristeries i dues parades d’artesania i complements. El perímetre de cada parada està delimitat amb cinta i tanques perquè es pugui mantenir la distància de seguretat.

Cal remarcar que per a poder complir les mesures sanitàries, l’Ajuntament de la Seu ha marcat els punts d’accés a l’espai. A cada entrada hi ha personal de control que pren la temperatura dels assistents i facilita gel hidroalcohòlic per desinfectar-se les mans, que també està disponible a cadascuna de les parades. A més, seguint la normativa de la Generalitat de Catalunya, la mascareta és obligatòria en tots els espais públics.

Aquest recinte perimetrat al passeig Joan Brudieu que acull aquest Sant Jordi d’estiu a la capital alturgellenca restarà obert al públic fins a les vuit del vespre.