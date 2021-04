Pere López exposa la situació de la comunitat portuguesa a Andorra al ministre Santos Silva

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, s’ha reunit avui amb el ministre d’Afers Exteriors de Portugal, Augusto Santos Silva, per tal de seguir les converses que ja s’havien iniciat anteriorment amb el ministeri portuguès i que tenen com a objectiu de millorar la relació bilateral entre Portugal i Andorra i entre el Partido Socialista portuguès i el PS. López ha mantingut una breu trobada presencial amb Santos Silva en la qual li ha explicat la situació de la comunitat portuguesa al Principat per tal de treballar de manera conjunta i trobar les solucions més adients.

El PS segueix treballant així en enfortir les relacions internacionals d’Andorra i en donar a conèixer el país i la seva situació als altres països. Així mateix, el ministre d’Afers Exteriors lusità i el president del grup socialdemòcrata han coincidit en destacar que la XXVII Cimera Iberoamericana és una oportunitat per donar a conèixer i posicionar Andorra a nivell internacional, tot i que la pandèmia de la Covid-19 hagi provocat que l’esdeveniment no pugui comptar amb la resta de caps d’Estat i de Govern de manera presencial.