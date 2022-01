Peramola treballa en la construcció d’un centre d’acollida i tecnificació d’escalada

El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha visitat aquest dilluns Peramola, on dut a terme una reunió de treball amb l’alcaldessa, Gemma Orrit. A la trobada s’ha compartit els actuals projectes del municipi alturgellenc.

Entre altres aspectes, Orrit ha explicat a Crespín la previsió de construir un centre d’acollida i de tecnificació d’escalada. Aquest equipament, segons han declarat, “forma part d’un projecte més ambiciós per impulsar un nou model de turisme sostenible en els municipis situats al voltant de l’embassament de Rialb”. Alhora, és una de les 19 propostes de “sostenibilitat turística” que han estat seleccionats a Catalunya per ser finançades pels fons europeus de recuperació Next Generation i que, en conjunt, rebran un total de 69,8 milions d’euros.

Prèviament, José Crespín ha fet parada a la Noguera per visitar la granja Toralla, dedicada a la cria de porcs i boví i situada al terme municipal de Vilanova de l’Aguda. Aquesta empresa ha implantat mesures relacionades amb la sostenibilitat ambiental en la cria, el control de les emissions de gasos i el tractament de les dejeccions. El seu funcionament l’han explicat Josep Sangrà, responsable de la granja, i el president d’ASAJA Lleida, Pere Roqué, que han remarcat que explotacions com aquesta segueixen estrictes controls estatals i europeus en matèria sanitària, veterinària i de sostenibilitat ambiental “per garantir una producció respectuosa amb el medi ambient i una qualitat màxima als consumidors”.

En aquest punt, José Crespín ha lamentat la polèmica dels darrers dies i mesos al voltant del sector productiu ramader i ha volgut insistir en el fet que “els ramaders són els primers interessats a fer bé les coses i a complir amb els protocols de bones pràctiques en la producció, perquè són conscients del potencial econòmic i les oportunitats que genera el sector, del que viuen moltíssimes famílies”. Per això, ha reivindicat que el primari “és, sens dubte, un sector clau en la nostra alimentació, en la nostra economia i en la realitat i futur de moltes zones rurals del país que volen continuar produint una carn de gran qualitat, amb totes les exigències de les normatives tant espanyola com europea”. Finalment, el subdelegat ha apel·lat al treball conjunt amb comunitats autònomes i ajuntaments “per assolir de forma conjunta l’objectiu comú d’una major sostenibilitat econòmica, ambiental i social de la ramaderia”.