Tret de sortida de la Copa del Món d’Esquí de Muntanya amb seu a Arinsal

L’organització de Comapedrosa Andorra ha inaugurat aquest dilluns la presentació de la Copa del Món d’Esquí de Muntanya 2022. Durant l’esdeveniment han estat presents la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la cònsol major de la Massana, Olga Molné, el vicepresident de la Federació Andorrana de Muntanyisme, Josep Lluch, el director general de Vallnord-Pal Arinsal, Josep Marticella i finalment el director dels Campionats del Món, Carlo Ferrari.

En l’inauguració s’ha pogut presentar tots els detalls d’aquesta nova edició de la Copa del Món que iniciarà amb la cerimònia d’obertura el divendres 14 de gener al poble d’Arinsal. Es tracta d’una edició on s’espera acollir uns 120 corredors, una desena de països i es destinarà un pressupost de 120.000 € per a tota l’organització. Pel que fa a la meteorologia es preveuen unes condicions òptimes pels dies de les competicions, és a dir, sol i baixada de temperatures, situació que permetrà treballar les condicions de les pistes.

Durant la presentació, la cònsol major de la Massana, Olga Molné, ha destacat que “la repercussió positiva de l’esdeveniment sobre el nostre territori i sobretot, per a la parròquia de la Massana i en especial, per a Arinsal”. La Comapedrosa Andorra arriba a la seva 3a edició, però ja és l’11a vegada que la Copa del Món d’Esquí de Muntanya té lloc al país, per la qual cosa la converteix en una seu fixa i consolidada. La cònsol ha volgut destacar que és el segon cop que tot l’equip s’esforça i treballa de valent per aconseguir organitzar un esdeveniment tan important amb una situació sanitària complicada. L’objectiu principal és zero contagis amb uns protocols estrictes i molt ben definits, sobretot per als involucrats en la cursa, però també per als espectadors, que aquest any si es permetrà el seu accés. Tant corredors com treballadors, voluntaris i altres agents externs, podran accedir-hi amb la realització de testos COVID-19, que permetran garantir la seguretat de l’esdeveniment, ús de la mascareta FFP2 i casc.

Els esdeveniments d’aquest tipus col·loquen a Andorra en un país potenciador de l’esport, Riva ha aprofitat per destacar que “cal seguir treballant per potenciar esdeveniments d’aquest tipus per continuar potenciant la dinamització turística del país i que permeti associar a Andorra com a país de Salut i Esport“.

Com ja és habitual, aquest esdeveniment té un caire sostenible i solidari. Tal com ha indicat el vicepresident de la Federació Andorrana de Muntanyisme, Josep Lluch, la federació treballa des de fa molts anys l’àrea de sostenibilitat. Si més no, aquest any, s’estan treballant 4 àrees importants. Una d’elles és possible gràcies a la col·laboració amb FEDA amb la cessió de cotxes elèctrics durant l’esdeveniment o el Pla del LOC i voluntaris on es comprometen en recollir la brossa que pugui quedar durant la cursa. L’altre aspecte és la compensació de CO₂ que té com a objectiu aconseguir que la petjada de carboni sigui neutra.

Així mateix, la solidaritat és un dels aspectes més importants per a Vallnord-Pal Arinsal i així ho ha esmenat Josep Marticella. Aquest any, es realitzarà una col·laboració amb Carisma, fent una recollida massiva de roba d’hivern. Es durà a terme el divendres al telecabina de la Massana en horari de 17h30 a 21 h i finalment, el dissabte i el diumenge a Comallemple de 9 h a 16 h. Pel que fa a els accessos, ampliarà l’horari d’obertura dels telecadires i telecabina El Orriols. L’equip organitzador i col·laboradors així com corredors podran accedir a partir de les 7 h i els clients a partir de les 8h30, on s’han creat uns paquets de forfets a tarifes més econòmiques per a qui ho desitgi.

Finalment, l’estació ha treballat un dossier de medi ambient on s’avalua sobre l’impacte que pot tenir la Copa del Món dins del Parc Natural del Comapedrosa. El vicepresident, Josep Lluch, ha aprofitat per confirmar les presències de l’equip nacional en participar en la Copa del Món. En categoria sènior, David Albós, Gerber Martin, Sergi Casabella, David Pérez. En categoria espoir, Adrià Bartumeu, Laia Sebastià, Marcel Prat i Andrea Sinfreu. Finalment en categoria U20, Oriol Olm.

Aquesta edició, la Comapedrosa Andorra acollirà dues proves: la Individual Race, el pròxim 15 de gener i la Individual Race el pròxim 16 de gener. La Individual Race finalment arribarà al Pic de Sanfons, que tal com ja indicat Carlo Ferrari, director tècnic de la FAM, oferirà un escenari idíl·lic.

Es tracta d’una prova d’alta muntanya, que partirà de l’estació d’Arinsal i assolirà el Pic Sanfons, a 2887 metres. Tant la sortida com l’arribada de la Individual Comapedrosa estan situades al Xalet Igloo d’Arinsal, a 2300 metres. Pel que fa a la Vertical Race, la cursa es realitza integralment per la pista d’esquí de Marrades, la qual cosa permet als esportistes donar el 100% sense que es generi cap interferència durant la progressió. Això la converteix en una cursa única i molt atractiva tant per als corredors. A més a més, aquesta cursa serà retransmesa per streaming a través de Eurovision Sport i Radio i Televisió d’Andorra, així com canals web i xarxes socials.