Pep Plaza farà el pregó de la Festa Major de la Seu d’Urgell

L’actor i imitador Pep Plaza serà l’encarregat de llegir el Pregó de la Festa Major de la Seu d’Urgell 2025. Així ho han confirmat aquest divendres l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la tinent d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Tó, en una roda de premsa en què alhora han confirmat que Plaza substituirà el grup Figa Flawas, que eren els pregoners anunciats inicialment, però que finalment han declinat la invitació. L’acte d’inici oficial de la festa tindrà lloc dissabte, 30 d’agost, al vespre (20.00 h) des del balcó de l’Ajuntament, a la plaça dels Oms.
Joan Barrera ha explicat que enguany s’han proposat cercar un pregó diferent dels d’anys anteriors i, després que en les dues darreres edicions s’hi havia convidat sengles entitats emblemàtiques de la Seu, en aquest cas han volgut que fos “un perfil d’una persona més o menys coneguda” i que “també tingui una mica de perfil de showman, divertit, entretingut i que en l’estona que estigui al balcó ho faci passar bé a tota la gent que estigui a la plaça”.
L’alcalde urgellenc hi ha afegit que també han mirat que sigui “una persona molt de festa major” i ha confirmat que han mantingut la idea que en aquesta ocasió no sigui algú vinculat a la Seu d’Urgell, sinó que destaqui més per la seva popularitat. De Pep Plaza, des de l’Ajuntament en destaquen que “és conegut per haver aparegut en molts programes de TV3 i d’emissores de ràdio, a més de fer espectacles de teatre”. Un d’aquests muntatges teatrals, titulat ‘Ara més!’, va protagonitzar precisament el Teatre de Festa Major de 2022 a la capital urgellenca. Barrera també n’ha valorat “la seva dilatada experiència en el tema de l’humor”. Entre els personatges que ha imitat i pels quals s’ha fet conegut hi ha Pep Guardiola, Quim Monzó, Jordi González, Bertín Osborne i Tomeu Penya.
Pel que fa a la substitució dels Figa Flawas en aquest acte, Barrera ha explicat que la voluntat inicial era que aquesta formació protagonitzés el pregó i que el grup ja hi havia donat el vistiplau, però l’anunci “va generar crítiques a xarxes socials, perquè no són de la Seu o per d’altres motius, i això va fer que ells mateixos desistissin de la voluntat que tenien de fer aquest pregó”. Sobre aquest fet, l’alcalde el considera “lamentable, no pas pels Figa Flawas sinó per totes les persones que moltes vegades es llancen a fer crítica de qualsevol cosa de l’Ajuntament, o de gairebé qualsevol altre àmbit de la vida”.
Sí que es manté la previsió que aquest grup musical sigui el cap de cartell dels concerts d’enguany al recinte de Casetes. Concretament, el duet de Valls actuarà dissabte mateix, dia 30, a la nit.