El Museu Nacional de l’Automòbil amplia els continguts i ofereix tres rutes temàtiques al tomb de la col·lecció

L’Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports amplia l’oferta del Museu Nacional de l’Automòbil amb nous continguts interpretatius i propostes de visita. A partir d’aquest mes d’agost, els visitants tenen a la seva disposició tres rutes alternatives a la visita clàssica, centrades en temàtiques específiques que connecten el món de l’automòbil amb grans relats històrics i socials.
D’una banda, la ruta “L’automòbil en rodes de guerra” proposa una mirada a la funció dels vehicles en contextos bèl·lics, així com a la manera en què els grans episodis de guerra han marcat l’imaginari col·lectiu i s’han reflectit en l’univers automobilístic.
Mentre que la visita anomenada “La història de la dona i l’automòbil. Discurs en clau de gènere” permet efectuar un recorregut que dona visibilitat al paper de les dones en la història de la mobilitat, trencant amb els estereotips de gènere d’un món –el de l’automòbil– aparentment masculinitzat.
Finalment, en el recorregut “Automobilisme, evolució tecnològica i velocitat” es destaca la passió, molt incipient, per les curses automobilístiques i el progrés tècnic associat a la recerca de la velocitat, relacionat amb un context –l’occidental dels últims cent anys– en què el ritme de vida també ha anat cada cop més accelerat.
Aquestes rutes estan disponibles en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès) i es poden seguir de manera autònoma mitjançant fulls de sala impresos que es poden sol·licitar al personal del museu. També s’ofereixen sota demanda com a visites guiades, per a grups organitzats, col·lectius i escoles.
Aquesta iniciativa forma part del Pla estratègic dels Museus i Monuments Nacionals, i, concretament, s’inscriu en la línia estratègica centrada en la millora i actualització dels equipaments museístics, entre els quals hi ha el Museu Nacional de l’Automòbil.