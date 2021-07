Pentinats fàcils i atractius que són tendència aquest estiu

Ha arribat l’època de l’any en la qual ens agrada combinar looks de roba amb pentinats bonics. I, sobretot, recollits que ens apartin el cabell de la cara, que tant ens molesta amb la calor. Així que avui t’expliquem quins són els pentinats que estan en tendència aquest estiu 2021, i així presumeixes de cabellera i recollit aquests mesos!

Pentinats per a l’estiu 2021

High pigtails

Recordes les cuetes altes que portaves quan eres petita? Segurament, a part de les típiques que recullen tot el cabell, també vas lluir les que només recullen un floc de cabellera de cada costat. I justament aquest és un dels pentinats en tendència per aquests mesos.

Es tracta, com ja hem dit, de recollir un floc de cada costat del cap i convertir-lo en dues minicuetes altes. A més, pots aprofitar per donar-li un toc informal i despreocupat deixant lliures alguns flocs frontals. I, si tens el cabell llis, aprofita per a ondular una mica les puntes i donar-li així un toc estiuenc. Si les cuetes no et convencen i vols anar un pas més enllà, canvia-les per dues trosses petitones.

Trenes davant

Un pentinat fàcil i rapidíssim! Tan senzill com trenar un floc de cabell de cada costat de la part davantera. La veritat és que li dóna un aspecte juvenil, fresc i dolç a qualsevol look que puguis portar, i segur que enlluernes amb aquesta mena de pentinat.

Si vols donar-li el teu toc personal (i si tens més temps) pots canviar la trena senzilla per una d’espiga o una d’arrel. O atreveix-te a decorar-la amb diferents mides, com a perles. Pots jugar també amb les gomes de cabell: pots buscar-les del mateix to que el teu cabell per a dissimular-les, per exemple. Però, si ets més valenta, aprofita que l’estiu està relacionat amb el color! Cerca gomes en tons fluor (segur que destaques), o en tons pastel, ja que ara mateix estan molt de moda. Com és un recollit tan fàcil hi ha mil possibilitats per donar-li el teu toc personal.

Cuetes bubble

La seva traducció literal seria cuetes ‘bombolla’, i estem segures que has vist aquest pentinat en repetides ocasions. Va començar a agafar forces l’any passat, i ara ja està per tot arreu. I la veritat és que són molt originals al mateix temps que fàcils de fer.

Només has de fer una cua i anar posant gomes cada pocs centímetres i, perquè es faci l’efecte bombolla, estirar cap als costats els trossos de cabell que queden entre goma i goma (sense passar-se!). Com en el cas anterior, et recomanem que amb aquest recollit deixis volar la teva creativitat i busquis mil maneres de dur-lo a terme.

És cert que et recomanem utilitzar gomes de silicona, de qualsevol basar o botiga de bellesa, perquè així hi ha menys risc que les gomes es deixin anar i el pentinat perdi volum. Tot i això, pots decidir si fer dues cuetes petitones, si només una a un costat, si fer una cua de cavall amb aquesta tècnica, etc. Hi ha infinitat de possibilitats! I recorda que també pots afegir-li decoració, combinant grandàries i color, amb les gomes.

Rínxols veniu a mi!

Ja has d’haver-te donat compte que els rínxols estan en tendència. Avui dia el mètode curly és un dels més famosos a Internet, i cada vegada compta amb més seguidores que segueixen els consells d’aquesta tècnica. Perquè això també es veu reflectit en les tendències de pentinat, i és que ara mateix les cabelleres arrissades, desenfades, i fins i tot que semblen despentinades, estan en el seu millor moment.

Totes aquelles persones amb el cabell ondulat o arrissat ho tenim bastant fàcil, la veritat (i m’hi incloc). Mullant el cabell i aplicant un activador de rínxols ja en tenim suficient, una cabellera despreocupada i amb unes ones precioses. No obstant això, si tens els cabells llisos, pots optar per productes capil·lars que donen efecte beach waves. O, si tens habilitat i temps, amb un ondulat de cabell pots fer-te unes ones, que també li aportaran cos i volum al teu cabell.

Semi-recollit

Un clàssic que mai falla. I tan simple com recollir els flocs de la part davantera del cabell, i recollir-los en una cua o una trossa en la part superior posterior del cap. Sí que és un pentinat que podem veure durant la resta de l’any, ja que és un recollit típic per apartar el cabell de la cara. Però, com n’és de còmode i afavoridor? Aquest és el truc perquè no passi mai de moda. I, a l’estiu més que mai, ens ajuda a alleujar el patiment de la calor i la suor.

Una vegada més, pots deixar anar la creativitat també amb aquesta mena de recollit. En aquesta ocasió et recomanem fer servir gomes que, com és obvi, n’hi ha de tots els colors i estampats. Pots combinar-ho amb la roba utilitzant una gamma de colors similar, o fer que sigui el punt que ressalta del look, triant un color cridaner que trenqui amb les tonalitats de la roba.

Per bellezactiva.com