Jocand presenta la segona temporada amb una nova creació a partir de les vivències dels avis

La Jove Companyia Nacional d’Andorra (Jocand), impulsada per la Fundació Escena Nacional d’Andorra (ENA), presenta la segona temporada amb una producció de nova creació i que està encapçalada per la directora i actriu Ester Nadal. Els joves actors i actrius, que tenen entre 16 i 21 anys, seran els encarregats de crear la dramatúrgia a partir de les vivències de la generació dels seus avis. El resultat es podrà veure sobre els escenaris el mes vinent de setembre de 2021.

La presentació del projecte, que s’ha dut a terme aquesta tarda al Teatre de les Fontetes, a la Massana, i que ha comptat amb la presència de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, el conseller de Cultura de la Massana, Guillem Forné, Alfons Casal, director Artístic de la Fundació ENA, Juanma Casero, director artístic de la Jocand, i Ester Nadal, ha servit per a explicar la nova temporada i donar veu als joves que formen part de la companyia. Casero ha explicat que aquest tipus de projecte “té molta importància perquè està fet per joves i pensat per a joves. Pensem que el teatre s’ha d’apropar a aquestes generacions”.

Per la seva banda, la ministra de Cultura ha exposat que “la creació de la Jocand i la seva continuïtat per segon any consecutiu és una oportunitat per a fer valdre els talents que tenim a casa i que caminen cap a les arts escèniques. El projecte que s’ha presentat avui, de nova creació, fa que generi molt interès i que tinguem ganes de veure’n el resultat”.

En aquest sentit, Nadal ha explicat que “tot el material que tenim és fruit de l’observació i la improvisació. No hi ha un text que serveixi de base. De fet, encara no tenim el nom de l’espectacle”. I afegeix que “el tema escollit, que és una mirada a la generació dels avis, personalment em remou. A vegades hi ha una escletxa de comunicació entre les dues generacions. Vull que els joves facin la mirada a aquesta generació i que s’adonin que moltes coses que d’ara són arrelades o heretades dels avis”.

La nova producció, que compta amb un total d’onze joves, es preveu que s’estreni el cap de setmana del 4 i 5 de setembre i que es faci un tercer passi el dissabte 11 de setembre.