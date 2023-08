Pel·lícula d’animació familiar a la vora del llac d’Engolasters

FEDA Cultura, en col·laboració amb el festival Ull Nu, ofereix aquest dissabte a les 20 hores, la projecció de cinema familiar a la vora del llac d’Engolasters amb la pel·lícula d’animació Minúscul: La vall de les formigues perdudes. El llargmetratge, una producció francobelga, escrita i dirigida per Hélène Giraud i Thomas Szabo, està basada en la sèrie d’animació del mateix nom i va guanyar el premi Cèsar a la millor pel·lícula d’animació el 2015.

El missatge de respecte mediambiental que transmet la pel·lícula s’alinea amb la missió de FEDA de promoure la sostenibilitat. L’entorn del llac, que alimenta amb energia 100% renovable la central hidroelèctrica, és un indret molt adient per a gaudir d’una proposta audiovisual per a tota la família i compromesa amb el planeta.

El film, qualificat de “grandiós” per la crítica francesa, fusiona la imatge real dels escenaris amb l’animació dels personatges, una dosi minimalista de diàlegs i una banda sonora èpica i plena d’efectes de so, tot dissenyat per a captar l’atenció dels més joves i convidar-los a seguir una aventura trepidant. La trama segueix una colònia de formigues negres que descobreix una caixa metàl·lica plena de sucre entre les restes d’un pícnic. Mentre treballen juntes per a emportar-se el botí, es trobaran amb una colònia rival d’agressives formigues vermelles. Enmig d’aquest enfrontament, una petita marieta que estava atrapada dins de la caixa farà tot el possible per a ajudar les formigues negres a defensar casa seva.

L’assistència a la projecció és gratuïta, però és imprescindible fer una reserva prèvia a través del correu electrònic fedacultura@feda.ad o bé trucant al 739 111. És aconsellable portar una manta o estoreta per a seure a terra i roba d’abrigar.

Únicament resten dues Nits d’estiu per fer a Engolasters. La visita nocturna al Camí Hidroelèctric d’aquest divendres 18 ja ha completat l’aforament, però la sessió de cinema encara té algunes places disponibles. Les propostes culturals promogudes per FEDA Cultura en el marc de les Nits d’estiu als museus continuaran el 26 d’agost a la Central de FEDA a Encamp, on es dura a terme la visita teatralitzada “FHASA, la llum de la seva llar”, a càrrec de les Il·luminades.