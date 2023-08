El bosc de l’Andy, la nova ruta familiar al voltant del tamarro

Una de les zones del bosc de l’Andy (Comú d’Andorra la Vella)

El bosc de l’Andy és la nova ruta familiar que ha preparat el Comú d’Andorra la Vella i que gira al voltant de la figura del tamarro, creant una història sobre la seva forma de vida i la seva tasca al bosc. Es tracta d’una iniciativa que busca apropar els infants a la natura d’una forma amena i divertida amb un circuit fàcil i integrat amb l’entorn.

La figura de l’Andy, el tamarro d’Andorra la Vella, es va crear l’any 2020 de la mà d’Andorra Turisme i Pere Moles, amb la col·laboració de tots els comuns. Aquest any, la corporació ha volgut anar un pas més enllà i desenvolupar tota una ruta que parteix d’aquest personatge que habita a les muntanyes i els boscs de la parròquia per a cuidar-los i protegir-los. El bosc de l’Andy és, en definitiva, un circuit experiencial on els infants poden anar coneixent més al tamarro i també la seva feina, mentre gaudeixen de la natura.

Aquesta ruta va acompanyada d’un conte, que s’entregarà a l’oficina de turisme d’Andorra la Vella a totes aquelles persones que acudeixin a buscar informació. D’aquesta manera, es podran anar identificant els diferents elements que s’han situat al bosc i que van servint d’exemple per a la història de l’Andy. Pere Moles, que va tenir la idea inicial de la història, ha destacat que el conte és ideal per a conèixer millor l’Andy i els seus amics, “que els anirem trobant al llarg del camí”. El cònsol menor, Miquel Canturri, ha destacat que el tamarro és un punt amb molta activitat a la parròquia. De fet, compta amb una mitjana diària de 200 visitants. Per tant, es pretén donar-li un impuls i potenciar aquesta oferta familiar.

Per a poder fer accessible i segura la ruta per als infants s’ha comptat amb la col·laboració del departament de Medi Ambient, que ha treballat en l’entorn, sempre cuidant que l’impacte en la flora i la fauna sigui mínim. Per aquest motiu, s’ha treballat amb materials que puguin garantir la seva durabilitat, però que s’integrin amb la natura. El conseller de Patrimoni Natural, Gerard Menardia, ha remarcat la importància d’haver-ho pogut treballar amb material reciclat, provinent del bosc.

A més, per a protegir els animals, s’ha cuidat que les instal·lacions no siguin perilloses. Per exemple, les casetes dels ocells no estan obertes. És a dir, que cap animal pot accedir a l’interior per tal de no afectar el seu hàbitat. També s’han instal·lat dues passarel·les i s’han assegurat alguns punts col·locant baranes.

La ruta d’El bosc de l’Andy comença des de la figura del tamarro, on s’ha instal·lat una “porta del bosc”. El circuit, que té una forma circular, compta amb 1,6 quilòmetres i 100 metres de desnivell positiu. És un recorregut fàcil que es pot realitzar en 1 hora i 30 minuts, aproximadament, mentre es va contant la història de l’Andy i la seva tasca al bosc.