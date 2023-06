Pateixes estrès? Proposen un retir de ioga a Ràmio

Cartell anunciant el retir de ioga a Ràmio (comuee)

En el marc de les activitats que el Comú d’Escaldes-Engordany organitza aquest estiu, el proper diumenge 18 de juny hi haurà un retir de ioga a Ràmio. La sortida està prevista a les 8 hores des de la Plana fins a Ràmio. A les 9.15 hores començarà la primera sessió de ioga, a les 11 hores hi haurà l’esmorzar i a les 12 hores un taller eco-responsable.

Després de dinar s’ha programat una passejada i bany de peus i una segona sessió de ioga. La previsió és arribar a la Plana a les 19 hores aproximadament. Per a fer l’activitat caldrà realitzar una reserva prèvia, ja que només hi ha 20 places disponibles. El preu de l’activitat és de 20 euros. Cal fer les inscripcions per WhatsApp al 682 645.