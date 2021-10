Part del Gabinet Ministerial romandrà en vigilància passiva degut al positiu de la ministra Riva

Les autoritats sanitàries han confirmat durant aquest divendres el positiu en coronavirus SARS-CoV-2 de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, que es troba asimptomàtica. El darrer contacte prolongat entre Riva i la resta dels membres de l’Executiu va ser dimecres durant la sessió de Consell de Ministres, a excepció dels ministres Jordi Gallardo, Jordi Torres i Joan Martínez Benazet, que no eren a la sala.

Donat que tot el Gabinet Ministerial ha rebut la pauta completa de vacunació, l’àrea epidemiològica de l’Oficina COVID considera que el risc de contagi és baix i que per tal cal realitzar només una vigilància passiva –és a dir evitar els actes i trobades sense mascareta i reduir la interacció social–.

A més, i tenint en compte que són figures públiques i que sovint assisteixen a diversos actes, les autoritats sanitàries els han aconsellat com a criteri de prudència que evitin els llocs especialment concorreguts, encara que sigui amb l’ús de mascareta i mantenint les mesures de prevenció habituals.

Per aquest motiu, el cap de Govern, Xavier Espot, ha decidit cancel·lar la seva participació en la Conferència de l’ONU sobre el canvi climàtic 2021 (COP26) prevista a inicis de la setmana vinent a Glasgow, per criteris de prudència. Andorra seguirà representada a la COP26 al més alt nivell possible.

Espot també havia de pronunciar aquesta tarda el discurs de cloenda de la 32a Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra a la Seu d’Urgell, una participació que també ha quedat cancel·lada. De la mateixa manera, s’estan revisant els actes que tenien presència dels membres del Govern dels propers dies per adaptar-se a aquesta vigilància passiva.