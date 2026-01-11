“París – Viena” amb l’ONCA, la Filharmònica de Viena amb “Les palmes per la Pau” i la benedicció de l’orgue de la Sagrada Família

Després de les prèvies musicals del mes de desembre, amb les aportacions de les corals del país, aquest any s’ha interpretat el “Cant de la Sibil·la”, un drama litúrgic d’origen medieval que parla del judici final a través d’un cant profètic. Tradicionalment, s’interpreta la Nit de Nadal. Podríem dir que és una de les manifestacions musicals més antigues que forma part de Patrimoni musical d’Europa. Va ser l’any 2010 que l’obra “El cant de la Sibil·la” va ser declarada per la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat.
Al Principat d’Andorra “El cant de la Sibil·la”, en primer lloc i a primers de desembre 2025, a Santa Eulàlia d’Encamp, es va interpretar per part de la Coral Polifònica de l’Alguer i, en segon lloc, a l’església parroquial d’Ordino, just abans de la Missa del Gall la mateixa Nit de Nadal.
Tanmateix, l’Escola de Música del Comú d’Escaldes-Engordany, el divendres, dia 5 de desembre, va convidar als alumnes i als pares a un concert de Gospel amb el grup “South Carolina Gospel Choir”. La sala Prat del Roure va acollir aquest concert previ a les vacances de Nadal i, alhora, els alumnes i els seus professors van compartir en família un vespre molt especial.
Arribem al primer dia del Nou Any 2026, és quan al matí hom va poder gaudir del tradicional concert de Viena a través d’Eurovisió i, a la tarda, la Sala de Congressos del Comú d’Andorra la Vella, va acollir el concert també tradicional de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), dirigida per Albert Gumí, amb molt bona assistència de públic, com es habitual cada Cap d’Any.
L’ONCA, com hem dit al titular i amb el títol de “París – Viena”, ens va oferir peces de compositors francesos com Georges Bizet (1838 – 1875), el qual, per cert, havia estudiat al Conservatori de París amb Halèvy (El compositor de l’òpera “La Vall d’Andorra). Seguiren altres peces de Camille Saint-Saëns (1835 – 1921), Francis Poulenc (1899 – 1963) nascut i mort a París. A la segona part, l’ONCA va interpretar diversos valsos vienesos de la família Strauss. I es va incloure un fragment d’una opereta de Franz Von Suppé (1819 – 1895) i una peça de Joseph Lanner (1801 – 1843), a part d’altres clàssiques del Cap d’Any vienès.
Finalment, s’ha de destacar que l’ONCA va estrenar una composició andorrana amb el títol de “Vals del Valira”, possiblement inspirat en el “Cant del Valira”, compost per l’organista mossèn Enric Marfany Gosset (1877 – 1957). L’ONCA, sota la direcció d’Albert Gumí, va tancar el concert com es habitual -i també a Viena-, amb la famosa “Marxa Radetzki”, de Johann Strauss pare, composta l’any 1848.
En un altre àmbit i referent al Concert de Viena de Cap d’Any 2026, s’ha de destacar l’aportació del nou director, d’origen canadenc, Yannick Nézet-Séguin, que es un dels més joves directors que passa per la història del tradicional concert, l’origen del qual s’ha de datar a l’any 1939, encara que fins els últims 63 anys no havia estat retransmès per Eurovisió i, el qual, han dirigit des de Ricardo Mutti, Barenboin, Jansons, Metha, Thielemann, Maazel, Dudamel, etc.
La Filharmònica de Viena va iniciar el seu concert amb l’obertura d’“Indigo i els quaranta lladres”, una opereta molt primària de Johann Strauss (fill). Van seguir amb “Cuentos del Danubi”, del contemporani Ziehrer. Per altra banda, s’ha de destacar que, Viena, va incorporar en la seva programació a dues compositores dones, com Josephine Weinlich (1848 – 1887), amb la peça “Cancó de Sirenes” i Florence Price (1883 – 1953) de la qual varen interpretar “El Vals de l’arc iris”.
En aquesta línia, la Filharmònica també va interpretar el Vals “La dignitat de la dona”, de Josef Strauss (fill). Altres peces van ser la “Marxa egípcia”, de Johann Strauss -germà de l’anterior- i després de la seva gran obra “El Danubi blau”. La Filharmònica va incloure al seu programa un galop que, fins i tot, incorpora la botzina del tren, una composició de Hans Christian Lumbye. I en el documental de la mitja part van oferir un quartet de Hayden i també varen incloure l’Allegro de la “Serenata en Do menor” (K 388), d’Amadeus Mozart, el compositor, el qual no podia faltar a l’esdeveniment vienès per excel·lència.
Però, el tema central del concert de Viena va ser “Palmes per la Pau”, de Joseph Strauss (1827 – 1870) i com a colofó final, a part del imprescindible “Danubi blau”, va ser la Marxa Radetzky, de Johann Strauss -pare- que, com hem dit abans i com es habitual, també va tancar el concert d’Any Nou de l’ONCA al Principat d’Andorra.
Finalment, el dia 2 de gener de 2026, s’ha de destacar que el copríncep episcopal, Josep-Luís Serrano, va presidir l’acte litúrgic de la benedicció de l’orgue restaurat de la Sagrada Família, a la Seu, amb un concert del canonge organista de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, mossèn Jordi Miquel Benavent, el qual, anteriorment, havia estat organista titular de l’església parroquial de la Massana, al Principat d’Andorra. Precisament, l’any 2009 i el 2010 havia fet diferents concerts en memòria de Mozart, interpretant la sonata núm. 6 en Re Major, una obra composta entre el 1774 i el 1789.
L’última cita musical de les festes de Nadal va ser el dia 8 de gener amb el concert del Trio Claret, que juntament amb el pianista Josep Maria Colom, va oferir un interessant actuació, el programa de la qual ja n’informarem en el nostre proper article, en aquest mateix mitjà.
Text: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA). Vicepresidenta de l’Associació Musical i d’Amics de Mozart del Principat d’Andorra