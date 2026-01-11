L’acondroplàsia: la malaltia genètica del creixement ossi

By:
On:
In: Salut
Una dona amb acondroplàsia (Getty Images)
Una dona amb acondroplàsia (Getty Images)

L’acondroplàsia és causada per una mutació en el gen FGFR3 (Fibroblast Growth Factor Receptor 3), situat al cromosoma 4. Aquest gen regula el creixement i desenvolupament dels ossos. Quan hi ha una mutació, el receptor funciona de manera anormal i inhibeix el creixement del cartílag, que és essencial per a la formació dels ossos llargs.

Com a resultat, els ossos dels braços i les cames creixen menys del normal, mentre que el tronc i el cap solen tenir una mida més propera a la mitjana.



Les persones amb acondroplàsia presenten trets físics típics, com ara:

  • Baixa estatura (entre 120 i 135 cm de mitjana en adults).
  • Cap més gran del normal (macrocefàlia) amb front prominent.
  • Armes i cames curtes, especialment a la part superior (húmer i fèmur).
  • Mans curtes amb dits separats i aspecte de “mà en trident”.
  • Genolls arquejats i dificultats per a estirar completament els braços o les cames.
  • Sovint, una curvatura exagerada de la columna lumbar (lordosi).

Tot i aquests trets físics, el desenvolupament cognitiu i la intel·ligència són normals.



L’acondroplàsia es pot detectar abans o després del naixement

1. Diagnòstic prenatal:

  • Ecografia obstètrica: a partir del segon trimestre, poden observar-se ossos llargs més curts del que correspon a l’edat gestacional.

  • Proves genètiques: si hi ha sospita o antecedents familiars, es pot confirmar mitjançant una amniocentesi o una biòpsia de vellositats corials, analitzant el gen FGFR3.



2. Diagnòstic postnatal:

Després del naixement, el diagnòstic es basa en:

  • L’exploració física i les proporcions corporals.
  • Radiografies que mostren alteracions típiques en la forma dels ossos.
  • Confirmació mitjançant una prova genètica. Actualment, no existeix una cura definitiva per a l’acondroplàsia, però sí tractaments per a millorar la qualitat de vida:
  • Seguiment mèdic multidisciplinari (pediatria, ortopèdia, neurologia, otorrinolaringologia
  • Fisioteràpia per a enfortir la musculatura i millorar la mobilitat.
  • En alguns casos, cirurgies ortopèdiques per a corregir deformitats o allargar extremitats.
  • Recentment, s’estan desenvolupant tractaments farmacològics (com el vosoritide) que poden ajudar a estimular el creixement ossi en infants amb aquesta condició.

Amb una atenció mèdica adequada, les persones amb acondroplàsia poden portar una vida plena i activa. És fonamental evitar complicacions com les infeccions d’oïda, problemes respiratoris, o compressions medul·lars, que poden aparèixer en alguns casos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]