“Pandores 20.21”, la mirada de 14 artistes davant la pandèmia

14 autores plasmen com s’ha viscut la pandèmia en obres de formats diferents al Centre Artístic d’Escaldes-Engordany. Es tracta de l’exposició “Pandores 20.21”. Pandora, perquè la mitologia clàssica atribueix a aquesta l’alliberament de tots els mals del món en obrir la caixa que els contenia. Com les artistes, que han destapat la caixa de la Covid-19 per reflexionar sobre el confinament i les seves conseqüències.

Mentre, per exemple, Carme Massana ha inclòs a les seves netes a les obres, Carol Garrido va il·lustrar la situació d’angoixa, d’ofec, etc. Les obres també destaquen els aspectes positius de l’aïllament, l’esperança i la solidaritat durant la crisi sanitària.

A més, la mostra pretén donar visibilitat a les dones artistes. Des del comú d’Escaldes-Engordany, el conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, afirma que cal ressaltar la seva presència com a impulsores de la vida cultural de la parròquia.

En el marc de l’exposició, que es podrà visitar fins al 22 de maig, també es faran dos tallers de creació i reflexió per a adults i adolescents. Un l’impartirà l’artista Sara Valls el 24 d’abril sobre l’estampació amb tints naturals i el 8 de maig hi haurà l’altre a càrrec de Yolanda Blanco sobre el collage expressiu.