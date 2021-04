S’administren 1.299 vacunes contra la COVID-19 en un dia, el nombre més alt des de l’inici de la campanya

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest divendres al migdia per actualitzar les dades sanitàries en relació a la pandèmia de la COVID-19. Martínez Benazet ha informat que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 12.712 persones i es registren un total de 12.105 altes. El total de defuncions fins a la data és de 122.

Actualment hi ha 485 casos actius: 27 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 9 a l’UCI –8 d’elles requereixen ventilació mecànica–. Pel que fa als casos detectats al centre sociosanitari El Cedre, el titular de Salut ha informat que s’han traslladat els tres residents positius asimptomàtics a l’hospital per motius organitzatius. D’aquesta manera, a la planta COVID-19 habilitada a El Cedre ja no hi ha cap ingressat.

En relació al brot detectat al ministeri d’Afers Exteriors, Martínez Benazet ha informat que actualment hi ha detectats un total de 13 positius confirmats. L’oficina COVID està seguint el procés habitual per detectar i aïllar els seus contactes estrets per evitar la propagació del virus.

Quan al pla de vacunació, el ministre ha explicat que durant la jornada d’aquest dijous es van administrar un total de 1.299 vacunes contra la COVID-19, el que suposa la xifra més alta de vaccins administrats en un sol dia des de l’inici de la campanya. Actualment hi ha ja s’han administrat 22.850 dosis totals. Martínez Benazet ha tornat a animar a tota la població perquè s’inscriguin a la plataforma per rebre de forma gratuïta el vaccí contra la COVID-19 a través de la pàgina web www.govern.ad/vacunacio.

Finalment, pel que fa a la població escolar, hi ha 7 aules sota vigilància activa –1 total i 6 parcial– i hi ha dues aules sota vigilància passiva.