Les estacions d’esquí andorranes tanquen un bon pont de la Puríssima amb 46.800 dies d’esquí

Les estacions d’esquí de Grandvalira Resorts han tancat el primer cap de setmana llarg d’obertura amb un balanç positiu d’afluència i condicions i han confirmat així les bones perspectives per a la temporada. Els dominis andorrans han acumulat més de 46.800 dies d’esquí entre divendres i aquest dilluns de la Puríssima, sent el diumenge el dia amb més afluència als dominis andorrans, amb prop de 18.000 esquiadors repartits entre les tres estacions.
Les bones condicions meteorològiques han acompanyat les jornades d’esquí amb dies assolellats i temperatures agradables. A més, la nevada durant la nit de dijous a divendres que va deixar entre 15 i 30 cm de neu nova va afavorir a l’estat òptim de les pistes, sent de les millors condicions dels darrers anys per al pont de la Puríssima tot oferint fins a 150 km de pistes entre Grandvalira,Pal Arinsal i Ordino Arcalís.
“Les bones condicions de neu als dominis, la meteorologia favorable i les ganes dels esquiadors d’estrenar la temporada han permès que molts clients sense reserva anticipada es decidissin a pujar a esquiar i contribuïssin al bon inici de temporada”, ha assenyalat el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma. El tret de sortida positiu per a les estacions d’Andorra “confirma les bones perspectives per al període de Nadal, en què les reserves van a bon ritme, per sobre respecte a l’any passat per aquestes alçades. La demanda és molt alta. La clau, com sempre, estarà en poder mantenir les estacions en bones condicions de neu”, ha afegit.