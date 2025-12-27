Carla Mijares, preparada per a la Copa del Món de Semmering

L’esquiadora del Principat, Carla Mijares, estava entre les 30 mentre lluitava la primera mànega de la Copa del Món de Courchevel del passat 16 de desembre, l’última que va disputar, però va acabar fora en fer un interior. Ara té una nova oportunitat, a Semmering, aquest diumenge en la cursa nocturna de l’estació austríaca.
L’andorrana és a Semmering des de divendres a la nit, quan van arribar després d’uns dies de descans, a Andorra, però també de preparació precursa a Obdach (Àustria), entrenant amb els equips suec i francès de Copa del Món. Ja a l’estació austríaca, aquest dissabte, Carla Mijares, ha realitzat un últim entrenament per a fer front a la cursa, que serà diumenge i nocturna.
Els horaris
Els horaris de la cursa són els següents: la primera mànega començarà a les 14:15h, mentre que la segona està prevista per les 17:45h.
Les curses WC de Mijares aquest 2025-2026
A la primera cursa de la Copa del Món, a Levi, va ser 45a a 0.76 de les 30; a la segona prova, a Gurgl, no va poder finalitzar la primera mànega quan estava marcant temps amb opcions de top30; i, a la tercera, a Copper Mountain, va ser 47a. A Courchevel, igual que a Gurgl, estava en temps top30, però va acabar fora. Diumenge, anirà a per totes a Semmering.
Josh Alayrach, entrenador: “Després de les últimes Copes d’Europa vam tornar a casa per a fer uns dies de descans i entrenar. Però, les nevades a Andorra no ens ho van permetre. Hem aprofitat, doncs, per a descansar, perquè portàvem una tirada molt forta entre les Copes del Món i les Copes d’Europa, i hem aprofitat per a carregar piles i tornar més motivats que mai. El nostre objectiu no canvia, és seguir construint l’esquí amb la mateixa actitud, afrontar les curses amb les mateixes ganes i acabar de polir els detalls que ens permetin acabar la feina. Després dels dos dies a Obdach i del descans previ a casa tornem molt frescos, amb les idees molt clares i amb moltes ganes de seguir amb aquesta segona tirada”.