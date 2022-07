Ordino ha segellat, aquest divendres, la voluntat de frenar el creixement urbanístic

La darrera sessió Extraordinària de Consell de Comú ha servit, aquest divendres, a Ordino, per a aprovar definitivament les modificacions de les ordinacions del POUP, després del vistiplau de la CTU, la Comissió Tècnica d’Urbanisme. Després de deu dies que el Comú aprovés per Consell i presentés a Govern les modificacions, aquestes s’han aprovat amb la màxima celeritat per a fixar les mesures dissuasives que han de frenar el creixement urbanístic a la parròquia.

L’objectiu és assolir un model d’urbanisme més sostenible i mantenir, així, el compromís amb el label Reserva de la Biosfera per a preservar el medi ambient i mantenir la qualitat de vida dels habitants.

La intervenció de la minoria, aquest divendres, ha anat dirigida a felicitar la majoria -per part del conseller Enric Dolsa- que al seu parer aquestes mesures no van en contra ni a favor de ningú i qui es beneficia és la parròquia. La consellera Sandra Tudó ha fet una reflexió en clau nacional i s’ha mostrat optimista amb la presa de consciència del creixement urbanístic a tot el país.

El cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha tancat les intervencions reiterant que els projectes que entrin a partir d’ara s’hauran d’adaptar a la nova normativa per a aconseguir el model que es vol i ha assegurat que, el Comú d’Ordino no té constància de les possibles queixes que el canvi hagi provocat en alguns sectors.