La Generalitat amplia fins a 5 els municipis de l’Alt Urgell amb restriccions d’accés per risc d’incendis

El Departament d’Interior no només manté per a aquest cap de setmana les restriccions d’accés a espais naturals per risc d’incendis, sinó que les amplia. Els Agents Rurals han situat en nivell màxim (3) el Pla Alfa a 357 municipis, de 27 comarques diferents entre les quals hi ha l’Alt Urgell.

Són en total 82 termes municipals més que la setmana passada. Pel mateix motiu, es tanca completament els accessos a 11 massissos muntanyencs, dos més que la setmana passada.

A l’Alt Urgell, concretament, estan afectats per la mesura 5 municipis. A Oliana, Peramola i Bassella, que ja eren a la llista la setmana passada, s’hi han afegit ara Coll de Nargó i Ribera d’Urgellet. I del Pallars Jussà, hi figuren sis termes: Abella de la Conca, Isona i Conca Dellà, Gavet, Llimiana, Castell de Mur i Sant Esteve de la Sarga. També hi apareixen fins a 11 municipis del Solsonès, entre ells Castellar de la Ribera, Olius, Lladurs i Pinell, tots ells a tocar de l’Alt Urgell.

Paral·lelament, hi ha prohibició total d’accés als massissos de la Baronia de Rialb i del Montsec, que delimiten la Noguera amb l’Alt Urgell i el Pallars Jussà, respectivament. A la Noguera, els municipis amb limitacions ja són 19. A la resta de Catalunya, com a novetat, també s’ha tancat els massissos de Montmell-Marmellar i Montsant.

Els altres espais tancats són el Montgrí, el Cap de Creus, l’Albera, les Gavarres, el Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l’Obac. En aquest darrer massís és precisament on hi ha hagut l’incendi més greu de les darreres setmanes, que ha afectat el sud del Bages i que segons els primers indicis va ser provocat i va començar en una zona on estava limitat l’accés.

Les restriccions són vigents des d’aquest divendres i fins dimarts vinent a la mitjanit, tot i que Interior ja ha avançat que probablement es perllongaran davant la previsió que el risc romangui molt alt. Alhora, a tots els indrets afectats es manté la suspensió d’activitats de lleure, es restringeixen les colònies i se suspèn l’activitat agrícola amb maquinària entre les 12 i les 18 hores en els municipis amb el nivell 3 activat.

En la suspensió de l’activitat agrícola, s’exceptua la recollida de fruita i productes hortícoles, la sega de l’alfals i altres herbàcies, llaurar els camps de rostolls i el conreu d’arròs.

Pel que fa a les altres comarques amb restriccions, són l’Alt Camp (4 municipis), Alt Empordà (45 municipis), Alt Penedès (15), Anoia (18), Bages (30), Baix Empordà (24), Baix Llobregat (24), Baix Penedès (8), Barcelonès (3), Conca de Barberà (4), Garraf (6), Garrigues (12), Gironès (19), Maresme (11), Moianès (6), Pla de l’Estany (9), Priorat (11), Ribera d’Ebre (1), Segarra (6), Selva (12), Solsonès (11), Urgell (6), Vallès Occidental (19) i Vallès Oriental (25).

Limitacions en obres, maquinària i activitats

Entre d’altres conseqüències per als corresponents ajuntaments, se suspenen les obres a la xarxa interurbana que comportin ús de maquinària amb risc d’incendi, inclosa la sega de marges, excepte si compten amb una autorització expressa. Queden suspesos també els usos excepcionals de la via en la xarxa interurbana de carreteres corresponents a proves esportives, marxes ciclistes, filmacions, trenets turístics, rallis i altres, excepte les que tinguin autorització del Servei Català de Trànsit amb informe previ de al Direcció General dels Agents Rurals.

Tampoc es poden fer servir eines com bufadors o serres radials a menys de 500 metres de la zona forestal i a menys de 50 terrenys agrícoles. A més, es limita la circulació motoritzada en el medi natural, a excepció dels residents, i també la circulació del transport dins del bosc dels productes forestals entre les 12 i les 19 hores. Dilluns es tornarà a valorar si és necessari establir aquestes o altres mesures a partir de dimarts. Es tracta de la major activació que s’ha fet mai quant a nombre de municipis, comarques i control d’accessos a massissos forestals.

Nova onada de calor

La decisió s’ha pres davant la previsió d’un enduriment de l’onada de calor a partir d’aquest divendres. Així, Protecció Civil manté en alerta el Pla d’emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT) i el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per onada de calor davant la situació d’alt risc d’incendi. El conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Ignasi Elena, ha explicat que han “revisat les mesures com a conseqüència d’aquesta onada de calor extraordinària”.

Segons les previsions meteorològiques, per aquest dissabte i diumenge s’espera una nova punta de calor, tant en les màximes com en les mínimes. La humitat relativa serà molt baixa i l’ambient serà sec en general. Quant al vent, és possible que es produeixin algunes ratxes a alguns punts del litoral i prelitoral per l’entrada de marinada i podria produir-se alguna entrada de vent de component oest a la vall de l’Ebre i Ponent.

Com a conseqüència, el risc d’incendi forestal es mantindrà en valors molt alts i extrems afectant més punts del territori català i especialment les comarques centrals. “És la primera vegada que es pren una decisió d’activació de restriccions en la dimensió més alta i que afecta tants municipis i comarques”, ha detallat Elena.

Protecció Civil ha demanat a la ciutadania en general que extremi les precaucions per a evitar el risc d’incendi forestal, especialment a aquells que es troben en municipis amb nivell 2 del Pla Alfa i a les zones turístiques. Entre d’altres, ha recordat la prohibició d’encendre foc i de fer llançament de coets o altra pirotècnica voladora a menys de 500 metres de zona forestal. També, ha insistit, que no es llencin burilles des dels vehicles i que es truqui immediatament al 112 si s’observa una columna de fum.

De la seva banda, el Departament de Salut manté activat el protocol POCS en fase 2 per a fer seguiment dels efectes de l’onada de calor persistent, sobretot entre les persones més vulnerables.