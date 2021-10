Caminada popular contra el càncer a la Seu d’Urgell

L’assemblea de l’Alt Urgell de l’AECC-Catalunya contra el Càncer organitza aquest diumenge vinent, dia 24, una caminada popular a la Seu d’Urgell. L’activitat, oberta a tothom, començarà a les 12 del migdia des de la plaça de les Monges, enfront de la nova seu social de l’AECC a la ciutat, i tindrà un recorregut assequible, d’1,5 quilòmetres.

El preu d’inscripció és de 10 euros, per a tots els majors de 10 anys, i de 5 euros per a menors de 10 anys. Es pot confirmar la participació fins aquest divendres, tot escanejant el codi QR que apareix al cartell anunciador o bé de manera presencial, al local situat a l’avinguda Pau Claris 15. També se’n pot demanar informació al correu lorena.gravet@aecc.es.

L’organització d’aquesta caminada popular coincideix amb la commemoració aquesta setmana -aquest dimarts mateix- del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, el tumor més freqüent entre les dones a Catalunya i arreu del món. Tot i aquesta alta incidència, actualment el tractament d’aquesta malaltia pot ser molt eficaç, particularment quan és detectada en les seves fases inicials, i per això la prevenció és clau, segons recorda el Departament de Salut de la Generalitat. Aquest dimarts, l’AEEC ha instal·lat una parada a la plaça Patalín, en el marc del mercat setmanal, per informar la població sobre aquesta malaltia.

El càncer de mama és una malaltia de causa majoritàriament desconeguda. Determinades característiques biològiques que no es poden canviar s’associen amb una major probabilitat de desenvolupar-lo. L’edat i el sexe, per exemple, són els principals factors de risc de patir-lo: la majoria de casos apareixen en dones a partir dels 50 anys, i és poc freqüent abans dels 35. A diferència d’altres càncers, és poc habitual que es produeix per infeccions víriques.

Atès que les possibilitats de prevenir el càncer de mama són limitades, i que és important intentar diagnosticar-lo a temps, el Departament de Salut, d’acord amb les recomanacions de diversos organismes internacionals, ofereix el Programa de Detecció Precoç. Consisteix en la realització d’una mamografia cada dos anys, i està dirigit a dones de 50 a 69 anys. Existeixen, però, alguns factors que augmenten el risc de patir càncer de mama i que sí són modificables. Per això, es recomana mantenir un pes saludable, evitar l’obesitat, fer activitat física regularment i reduir el consum d’alcohol.