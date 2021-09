Ordino aprova un crèdit extraordinari per materialitzar el projecte guanyador del pressupost participatiu

Ordino ha aprovat un crèdit extraordinari de 40.000 euros que farà possible materialitzar el projecte guanyador del pressupost participatiu. Amb un pressupost total de 50.000 euros, la resta es destinarà al premi finalista.

La sessió del Consell de Comú celebrada aquest dijous ha servit per aprovar també la modificació de preus públics, per a la gratuïtat del bus parroquial amb l’abonament mensual de la línia nacional, i per als posseïdors de la targeta blava, magna i abonats del bus lliure.

Sobre l’Hotel Casamanya, J. Àngel Mortés ha avançat que implicarà el Govern i el Consell General a les reunions que es mantenen amb el Quart, per tal de trobar la millor solució entre totes quatre institucions. Una reunió ha dit, encara per convocar, per trobar la millor solució per aquest edifici, atès el seu interès general.

En aquesta represa de les sessions de Consell de Comú després de l’aturada de l’estiu, s’ha pres jurament d’un nou agent de Circulació, Xavier Jové Riart.