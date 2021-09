La Seu d’Urgell promou la creació d’un centre de recerca i desenvolupament de la llet i el formatge

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, ha anunciat aquest dijous la creació d’una taula de treball per crear un centre de recerca i desenvolupament de la llet i el formatge a la comarca de l’Alt Urgell.

Així ho ha explicat l’alcalde urgellenc, després de la reunió mantinguda amb el regidor de la CUP a l’Ajuntament de la Seu, Bernat Lavaquiol, grup municipal que ha presentat aquesta proposta de desenvolupament del sector terciari al Pirineu, i el secretari d’Alimentació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Carmel Mòdol, en la qual també hi han participat Pau Juvillà (CUP) i Antoni Flores (ERC), ambdós diputats al Parlament de Catalunya.

“Avui hem abordat un projecte de recerca i desenvolupament del sector agroalimentari, concretament de la llet i el formatge, proposta que nosaltres i la resta de grups municipals ja hi creiem perquè la Seu d’Urgell és la capital del formatge. Creiem doncs que és un sector que cal apostar-hi, i en aquesta reunió ens hem compromès d’estudiar-ho i crear una taula de treball per definir-lo”, ha explicat Francesc Viaplana. L’alcalde urgellenc també ha subratllat que aquest és un projecte que va més enllà del municipi de la Seu d’Urgell: “nosaltres el veiem com un projecte territorial que afecta a tot el Pirineu”.

Viaplana ha explicat que es convidarà a la participació en aquesta taula de treball a tots els grups municipals de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, així com també a experts del sector amb l’objectiu de poder definir entre tots com ha de ser aquest centre, encaixant amb les línies de treball que estableix aquesta proposta, com també d’acord amb el que estableix el Departament.

Per la seva part, el regidor de la CUP, Bernat Lavaquiol, ha manifestat que “sortim molt contents d’aquesta reunió que hem mantingut amb l’equip de govern i el Departament, i creiem que aquesta proposta que fèiem del centre de recerca i desenvolupament de la llet i el formatge, que s’ha anat treballant en comissions municipals, arriba a bon port amb aquesta taula de treball que començarà a partir d’ara”. Lavaquiol ha afegit que “aquest centre de recerca i desenvolupament és una oportunitat no només per la Seu d’Urgell sinó també pel Pirineu, és un projecte de país, perquè la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran no té cap centre de recerca, i d’aquesta manera anirem retallant greuges que tenim a nivell de territori”. El regidor de la CUP ha explicat que l’objectiu d’aquest projecte és potenciar el sector agrícola i ramader “sector clau per fixar la població, ja que el sector làctic és punter a la comarca de l’Alt Urgell”.

Lavaquiol ha afegit que la creació d’un centre de recerca i desenvolupament de la llet i el formatge permetrà realitzar una gestió forestal en un moment d’emergència climàtica, amb incendis de sisena generació, i que serà a través de la ramaderia i l’agricultura poder fer una prevenció d’aquests incendis.

El regidor cupaire ha reblat que “hem d’apostar per aquest model socioeconòmic, per trencar amb el monocultiu turístic que tenim al Pirineu, per això és important tant potenciar el sector primari com també la recerca perquè puguin venir a treballar en aquest centre de recerca i desenvolupament investigadors de primer nivell o persones del Pirineu, tot donant oportunitats laborals i feines qualificades al nostre jovent”.



“Avui marxem de la Seu d’Urgell molt contents perquè hem trobat un clima excel·lent, hem trobat molta feina feta, són iniciatives de futur en benefici de la ciutadania i del territori, demostrant la vocació alimentària de les comarques de muntanya”, ha manifestat el secretari d’Alimentació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Carmel Mòdol.

Mòdol ha explicat que després d’aquesta reunió “tots marxem amb molta feina per fer” per a la propera reunió que serà a principis del pròxim mes de novembre. “La reflexió que ens ha fet arribar el territori coincideix al cent per cent amb l’estratègia alimentària del país que està fixada en el Pla Estratègic d’Alimentació de Catalunya”.