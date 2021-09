‘Intramuros’, d’Alexis Michalik inaugura la temporada cultural de l’ambaixada de França a Encamp

Intramuros, la quarta obra d’Alexis Michalik, inaugurarà la temporada cultural de l’ambaixada francesa a Andorra, i concretament serà a Encamp a la Sala de Festes del Complex Esportiu i Sociocultutal el pròxim dia 29 de setembre gràcies a l’acord de partenariat entre el Comú d’Encamp i l’Ambaixada de França a Andorra.

Laura Mas, cònsol major d’Encamp, ha agraït a l’ambaixador la constant col·laboració de França amb Andorra, amb la mirada posada durant la crisi sanitària i avui, mirant cap endavant “agrair la col·laboració en matèria cultural” que ja va permetre gaudir d’una obra a principis d’any, Les singes aussi s’ennuient le dimanche, i “avui repetim, estrenant la cartellera de la temporada cultural 2021-2022, amb Intramuros” una peça teatral del reconegut director i escriptor francès, autor d’obres com Edmond, premiat amb 5 Molières, i “que ens permet apropar i gaudir de la cultura francòfona al Principat d’Andorra“.

La cònsol major també s’ha referit a la bona notícia de l’ampliació de la capacitat d’accés dels esdeveniments culturals, i en aquesta ocasió gràcies al protocol aprovat amb el ministeri de Salut, serà possible ampliar la capacitat de la sala complint amb les mesures de dur mascaretes FPP2 i acreditar l’estat en relació a la malaltia SARS-COV-2, mitjançant diferent opcions previstes en el protocol (vacunació, PCR, TRA,…).

Laura Mas ha explicat que “posarem tots els mitjans humans i materials, per part del comú i de l’ambaixada per gaudir i apropar la cultura” fent especial referència a que es posarà un punt in situ, per fer les proves TRA (a un preu de 15 euros, a l’entrada de la sala de festes per facilitar l’accés, perquè si algú no ha posa pogut acreditar cap de les opcions, pugui gaudir de l’espectacle.

Per la seva part, l’ambaixador francès, Jean Claude Tribolet, ha fet èmfasi de la importància dels acords de partenariat, “un total de 46 per aquest 2021, que permetran dur a terme una temporada cultural dirigida a un àmplia varietat de públic“. L’ambaixador ha agraït, per una banda, al Comú d’Encamp les sinergies que s’han establert, i per l’altra, el suport rebut per part de la representació del copríncep francès per fer realitat aquesta obra i la temporada en general.

L’ambaixador ha destacat l’obra de Michalik i concretament s’ha referit a Intramuros, explicant que l’obra és un trencaclosques on les peces van encaixant gradualment, on les històries dels protagonistes, un director de teatre que impartirà classes en una presó, dos interns, i dues dones de les quals se sap molt poca cosa, acabaren entrellaçades entre elles, un dels tret típics de les obres d’aquest autor.

Les entrades es poden comprar per internet a comuencamp.ad o bé a ad.ambafrance.org a un preu de 20 euros els adults, 10 euros amb el carnet jove i 5 euros les entrades escolars.

Mesures sanitàries previstes en el protocol

D’acord amb el recent decret aprovat pel consell de ministres i el protocol específic aprovat pel ministeri de salut l’accés a la Sala de Festes per a l’obra Intramuros, les persones que vulguin accedir al teatre hauran de fer-ho duent mascareta FPP2 per a tots els majors de 8 anys, i acreditant l’estat en relació a la malaltia SARS-COV-2 mitjançant les següents opcions: