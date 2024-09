Ordino acull la segona trobada de la xarxa mundial de reserves de la biosfera de muntanya

Cartell de la segona trobada de la xarxa mundial de reserves de la biosfera de muntanya (Comú d’Ordino)

Ordino acollirà la segona trobada mundial de la xarxa de reserves de la biosfera de muntanya del 24 al 27 de setembre (de dimarts a divendres), amb la participació de 22 països i al voltant d’unes quaranta persones. Les sessions de treball i acolliment dels assistents es farà a l’Hotel Bringué del Serrat i, alhora, s’ha previst un programa d’activitats que contribueixin a la descoberta de la parròquia i Andorra.

L’esdeveniment, coorganitzat i supervisat per la UNESCO, concretament pel programa MaB (Man and Biosphere), ha estat possible gràcies a la col·laboració, suport i implicació del Govern d’Andorra, especialment dels ministeris de Cultura, Exteriors i Medi Ambient.

Les jornades de treball persegueixen fomentar l’intercanvi d’experiències i la creació de nou teixit col·laboratiu entre regions muntanyoses d’arreu del planeta. També té com a objectiu l’establiment d’estratègies i fulls de ruta per als anys vinents per a fer front als reptes que imposa el canvi climàtic, la globalització i la pèrdua de la biodiversitat.

El cap de departament d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Font, ha destacat que “en aquesta segona trobada l’interès se centrarà sobretot a posicionar les reserves de muntanya i la xarxa de cara el cinquè congrés de reserves de biosfera que tindrà lloc a la Xina el 2025″. També ha posat èmfasi en el fet que “només 4 anys després d’haver aconseguit ser reserva de la biosfera, Ordino ja pren la responsabilitat d’acollir aquesta segona trobada de la xarxa, mostra del compromís de la parròquia amb el programa MaB”.

Per la seva banda, la cònsol major, Maria del Mar Coma, ha recordat la voluntat del Comú de donar a conèixer tota la parròquia i no quedar-se exclusivament al poble d’Ordino, “motiu pel qual l’estada i les sessions de treball de l’esdeveniment es desenvoluparan al poble del Serrat, un fet que ha estat possible gràcies a les facilitats que ha brindat l’Hotel Bringué, molt pròxim al Parc natural de Sorteny, zona nucli d’aquesta reserva de la biosfera.”

A la presentació de la segona trobada de la xarxa de reserves de la biosfera de muntanya també hi ha participat el president de la comissió nacional d’Andorra a la UNESCO, Salomó Benchluch, qui ha indicat que “el seminari exemplifica perfectament les missions del Programa MaB de la UNESCO, ja que permet compartir experiències i lliçons apreses entre els participants, que faciliten així la seva aplicació en l’àmbit local, regional o mundial”.

Les reunions de treball són de caràcter privat, però també s’ha inclòs en el programa un showroom on hi participaran productors locals i es fomentarà l’intercanvi d’experiències entre tots els agents amb la implicació de les empreses que creuen en el territori. Serà el dijous, 26 de setembre, al migdia, just abans de les conclusions del seminari.





Reserves de biosfera presents a la trobada

Réserve de Biosphère Djurdjura (Algèria)

Reserva de la Biosfera de las Yungas y RB Pozuelos (Argentina)

Reserva de la Biósfera Bosques Templados Lluviosos, de Los Andes Austral (Xile)

Reserva de Biosfera Bosque Seco (Ecuador)

Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz (Ecuador/Perú)

Champlain-Adirondack Biosphere Reserve (USA)

Reserva de la Biosfera dera Val d’Aran (Espanya- creada el 2024)

Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala (Espanya)

Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica (Portugal)

Mats’eng Biosphere Reserve (Lesotho)

Shouf Biosphere Reserve (Líban)

Cape Winelands Biosphere Reserve (Sud Àfrica)





Participació d’altres actors rellevants

Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences

Kenya National Commission for UNESCO

Spanish MaB Committee – OAPN

Vietnam Man and Biosphere Program National Committee

Cibodas Biosphere Reserve Management Forum (Indonèsia)