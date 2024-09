Campanya d’Integra Pirineus per a captar socis

Cartell de la campanya de captació de socis

Integra Pirineus ha iniciat una campanya de captació de socis i sòcies per a donar suport al seu projecte, basat en el treball en xarxa “per a contribuir a crear una societat més inclusiva, justa i compromesa”. La iniciativa es planteja per a permetre augmentar les oportunitats per a les persones en situació de risc d’exclusió -fent especial atenció a les que tenen una discapacitat intel·lectual o un trastorn de la salut mental- i per a potenciar la gestió forestal sostenible.

Alguns dels avantatges de fer-se soci d’Integra Pirineus és la deducció del donatiu. Els primers 250 euros aportats desgravaran un 80%. De fet, a la pàgina web de l’entitat es facilita una calculadora perquè les persones interessades puguin veure quin seria el cost real de la seva donació. Mes enllà, les col·laboracions econòmiques es plantegen com un exercici de responsabilitat social, “ja que permeten perpetuar uns valors ecològics, socials i econòmics del territori, tant en l’àmbit social com forestal”.

Per a les persones que vulguin col·laborar, però no ho vulguin fer de manera continuada també hi ha l’opció de dur a terme donacions per a projectes. Es pot utilitzar el compte ‘La meva aportació’ per a finançar roba de protecció per a la seguretat de les persones treballadores o alguna de les campanyes del catàleg de ‘Donem Vida al Bosc’. Actualment es proposen 28 actuacions forestals que ajudarien a reduir la velocitat de propagació i virulència de grans incendis forestals en el cas que es produïssin.

També hi ha una última línia de finançament, adreçada a les empreses solidàries. En aquest cas, es pot col·laborar amb donacions puntuals o el patrocini de material. Una altra opció és contractar directament els serveis i personal d’Integra Pirineus, oferint pràctiques laborals a participants dels programes sociolaborals de l’entitat o realitzant una prestació gratuïta dels seus serveis.