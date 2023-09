Operadors del Principat invertiran en l’aeroport Andorra-La Seu

Representants de la Comissió Mixta per a la Gestió, l’Explotació i la Promoció de l’Aeroport d’Andorra – La Seu d’Urgell (SFGA)

El Secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha assistit a la reunió ordinària amb els representants de la Comissió Mixta per a la Gestió, l’Explotació i la Promoció de l’Aeroport d’Andorra – La Seu d’Urgell amb l’objectiu de fer balanç del funcionament de la infraestructura i analitzar les inversions impulsades.

Durant la reunió totes les parts han pogut constatar l’increment d’activitats de l’aeroport que repercuteix al territori amb més activitat econòmica. De fet, s’ha constatat que mentre que al 2010 hi havia disponible tan sols un hangar, actualment la infraestructura ja disposa de 13 hangars i té previsió de créixer en 4 més. Les dades de passatgers reflecteixen un increment de gairebé el doble entre el 2021 (5.000 passatgers) i el 2022 (11.000 passatgers), unes dades que es sostenen aquest 2023.

S’ha posat en rellevància un augment del 50% en operacions de vols del tipus ‘aerotaxi’ aquest 2023 respecte al 2022, consolidant així aquesta activitat a l’aeroport. En relació a les inversions que s’han anat fent sobre la infraestructura, es destaca l’abalisament nocturn per a operació comercial, que ja ha estat aprovada per AESA i autoritzada per la DGTM. Així, s’ha millorat carretera d’accés i s’ha repintat la pista d’aterratge. Davant d’aquestes millores en relació a les operacions de vol, Forné ha traslladat a la comissió la intenció d’operadors d’Andorra en invertir-hi perquè veuen oportunitats importants amb la col·laboració entre Andorra i Aeroports de Catalunya.

Finalment, i en relació al vol comercial entre l’aeroport d’Andorra – La Seu d’Urgell i Madrid, s’ha posat en relleu la importància del funcionament regular d’aquesta línia per a donar impuls a la infraestructura. Així mateix, també s’ha constatat que de les 111 operacions que s’han realitzat fins a l’agost del 2023 d’aquest vol, tan sols 13 operacions no han pogut operar, la majoria de les quals han estat per causes meteorològiques.

La delegació andorrana a la reunió s’ha completat amb la participació del director d’Energia i Transports, Carles Miquel. Per part catalana hi ha pres part el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Marc Sanglas, el president i conseller delegat d’Aeroports de Catalunya, Daniel Albalate, el director General d’Aeroports de Catalunya, Jordi Candela, i el director de l’Aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell, Òscar Madrid.