Omple la teva casa d’harmonia amb aquestes plantes zen

Si vols una vida amb calma i tranquil·litat, no et pots oblidar de les plantes zen que omplin la teva casa de pau, i que faran que la teva vida sigui més relaxada i tranquil·la sense que te n’adonis.

No totes les plantes necessiten les mateixes cures, per això a l’hora de triar-la has de tenir en compte les seves necessitats. El Lucky bambú o bambú de la sort és una planta zen senzilla de conrear. No necessita terra, només un recipient amb aigua i unes pedres.

El potho és una planta enfiladissa, però també pots tenir-la com a planta penjant. És fàcil de conrear i té unes fulles amb molts matisos.

La Sanseviera, coneguda també com a Espasa de Sant Jordi o Llengua de sogra, necessita poques cures, però no suporta l’excés d’aigua.

La Monstera no és una planta que necessiti moltes cures; tanmateix, el que no perdona és la falta de llum. Tampoc necessita molt reg i en els mesos d’estiu pots refrescar les seves fulles amb un polvoritzador.

Philodendron. Amb aquesta planta zen aconseguiràs donar un toc tropical a la teva casa que t’ajudarà a relaxar-te i sentir-te bé.

Els philodendron poden penjar o grimpar per un tutor gràcies a les seves arrels adventícies. Les seves fulles tenen forma de cor i un color verd molt brillant.

Per centromujer.republica.com / AMIC – Tot Sant Cugat